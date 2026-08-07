中國AI新王牌！全球最大AI數據中心內蒙古啟動　建構體系化競爭力

近年中國AI產業蓬勃發展。8月6日，遠景科技集團宣佈位於內蒙古烏蘭察布的「遠景星河基地」一期正式點亮投產。這意味着該基地的核心設施——目前全球最大的AI算力超級單體，已正式投入運營。



這座超級單體總建築面積超過112萬平方米，相當於20個標準足球場大小，依託高比例綠電直連與AI電力系統，能支持百萬張顯示適配器（GPU）同時運行，建成後將成為全球Token產出能力最強的單體AI數據中心。



「遠景星河基地」AI算力超級單體外觀。（環球零碳研究中心）

遠景星河基地超級單體內景圖。（環球零碳研究中心）

「遠景星河基地」是遠景於戈壁地區打造的超級算力樞紐，烏蘭察布園區則是該體系下的首個旗艦項目，總規劃容量達2GW，亦是全國規模最大、國際處於第一梯隊的AI算力園區與Token工廠。

今年6月，遠景在巴黎歐洲科技盛會VivaTech上發佈Mission Gobi（戈壁使命）計劃，宣佈將於2030年前在全球戈壁荒漠地區建成5GW規模的綠色AI算力中心。烏蘭察布基地的投產，標誌着內地AI基礎設施正由「十萬卡時代」跨入「百萬卡時代」，向更高密度、更大規模及更高能效演進。

集群化突圍：非對稱創新打破晶片瓶頸

這座超級設施的誕生，為國產晶片替代提供了堅實支撐。面對晶片製造短期內難以追趕國際頂尖水平的現實，以華為為代表的內技企業並未陷入「製程焦慮」，而是選擇了一條「非對稱創新」路徑——利用系統架構與超節點互聯技術，彌補單顆晶片的性能短板。

簡單而言，即是以「規模換性能」，將更多國產晶片堆棧成集群，以「集團軍」方式作戰。從萬卡、十萬卡一路升級至百萬卡，遠景的「超級單體」正好為這種大集群提供了容納的物理載體，成為國產晶片集群化突圍的最強助攻。

國產AI算力邁入萬卡集群時代。（澎湃新聞）

解決能源痛點：拉一根電線搞不定的GW級挑戰

然而，百萬卡集群帶來的超高功率密度，對供電、配電、儲能及散熱提出了極苛刻要求。當算力需求從一兩百兆瓦（MW）驟升至吉瓦（GW）級別時，穩定且綠色的電力供應便成了第一道瓶頸。

傳統大電網根本無法承受這種跨越式跳升。AI大模型訓練的負載特徵極為特殊——功率密度高且波動巨大，GPU訓練啟動時，可在毫秒級內從30%負載跳變至100%；同時，超大模型訓練往往需連續運行60至120天，停電一分鐘即可能導致整個訓練作廢。傳統電網在遠程供電時容易出現電壓波動，故障恢復時間亦較長。

近年中國AI產業蓬勃發展，2025全球工業互聯網大會上的人形機械人。（新華社）

此外，綠色減碳更是硬指標。中國最新規定，算力樞紐新建數據中心的綠電消費比例不得低於80%。純依賴傳統電網不僅面臨碳排放壓力與海外碳關稅壁壘，經濟成本更是天價。

以1GW算力中心為例，全年運行耗電約87億度，按工業電價每度0.6元人民幣計算，一年光是電費就超過50億元。若能利用風電、光伏直供並輔以儲能優化，每度電只需降低1毫角，一年就能節省近10億元。長期來看，AI時代最大成本已非GPU硬件本身，而是長期耗電。

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉行。（新華社）

全國產十萬卡AI超集群——曙光8000（登峰）。（新華社）

物理人工智能：築起專屬「綠色能源高速公路」

遠景的突破點，正是利用定製化的AI電力系統，在同等面積下將算力密度提高至傳統數據中心的數倍甚至十多倍，讓過去難以持續運行的GW級算力中心首次具備規模化落地能力。

這種模式在風光資源豐富的戈壁荒漠就近建設新能源場站，透過專線直接向數據中心供電並配備儲能，利用AI電力系統削峰填谷，相當於為超大算力集群修築了一條「專屬能源高速公路」，大幅減少對公共電網的依賴與衝擊。

遠景首創的AI電力系統，核心由「遠景天機」氣象大模型和「遠景天樞」能源大模型組成，透過物理人工智能實現「源、網、儲、荷」與算力設施的實時協同。該系統已在南方電網AI負荷預測競賽中多次奪冠；此前遠景與騰訊在赤峰打造的全球首個100%綠電直供數據中心，更成功將綜合能源成本降低逾40%。

中國AI建構體系化競爭力

過去數年，內地AI產業多圍繞晶片技術進行單點突破，如今能源基礎設施正成為新一張「王牌」。

在這條產業鏈中，華為、寒武紀、壁仞、沐曦等晶片企業解決的是「GPU如何更高效運算」；遠景等能源科技企業解決的是「如何讓GPU持續、綠色、大規模且低成本地運行」；而騰訊、阿里、百度、DeepSeek等企業，則負責將算力轉化為大模型與應用，並以Token形式輸出。

晶片、能源與模型三者緊密協同，標誌着中國AI競爭正由單點突破邁向「體系化作戰」，為參與國際長期競逐奠定了更深厚穩固的基石。

本文轉載自「環球零碳研究中心」。

