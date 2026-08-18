朱鎔基逝世｜習近平、李強等到八寶山送別　胡錦濤送花圈表示哀悼

新華社消息，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志的遺體，18日在北京八寶山革命公墓火化。



新華社公布朱鎔基遺像。（新華社）

一輛相信載着朱鎔基遺體的小型巴士星期二（8月18日）上午往北京八寶山公墓的方向駛去。中國國務院原總理朱鎔基上星期三（12日）去世，享年98歲。他的遺體星期二在北京火化。（路透社）

18日上午，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。胡錦濤送花圈表示哀悼。

朱鎔基同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

18日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛着黑底白字的橫幅「沉痛悼念朱鎔基同志」，橫幅下方是朱鎔基同志的遺像。朱鎔基同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中國共產黨黨旗。

8月18日，為悼念朱鎔基同志，首都天安門下半旗誌哀。（中國新聞社）

上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到朱鎔基同志的遺體前肅立默哀，向朱鎔基同志的遺體三鞠躬，並與朱鎔基同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對朱鎔基同志逝世表示哀悼。

黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，朱鎔基同志生前友好和家鄉代表也前往送別。

朱鎔基同志因病於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。