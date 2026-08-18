朱鎔基逝世｜遺體今日北京火化　香港添馬政府總部下半旗誌哀

國務院原總理朱鎔基北京時間2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。朱鎔基的遺體今日（8月18日）將在北京火化，北京天安門清晨舉行升旗儀式後，再下半旗誌哀。在香港，今早8時，特區政府在添馬政府總部下半旗悼念朱鎔基，禮賓府、特區口岸管制及檢查站、香港國際機場亦會下半旗誌哀。



香港特區政府8月18日於添馬政府總部下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。（梁鵬威攝）

香港特區政府8月18日於添馬政府總部下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。（梁鵬威攝）

新華社報道，朱鎔基的遺體今日在北京火化，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館下半旗誌哀。

今早，香港特區政添馬政府總部下半旗，，包括國旗和區旗，以悼念朱鎔基，而禮賓府、口岸管制及檢查站及香港國際機場今日亦會下半旗。

香港特區政府8月18日於添馬政府總部下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。（梁鵬威攝）

香港特區政府8月18日於添馬政府總部下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。（梁鵬威攝）

香港特區政府8月18日於添馬政府總部下半旗悼念已故國務院原總理朱鎔基。（梁鵬威攝）

官方新華社此前報道，為悼念朱鎔基離世，北京新華門、人民大會堂、外交部；各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，以及香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸、對外海空港口，中國駐外使領館都將下半旗誌哀。

朱鎔基上周三因病醫治無效，在北京逝世，享年98歲。

2626年8月18日，國務院原總理朱鎔基的遺體將於當日火化，北京天安門清晨舉行升旗儀式後，再下半旗誌哀。（網上截圖）