中國地產巨頭恆大集團詐欺案，8月20日在深圳市中級人民法院進行一審公開宣判，恆大集團判罰88.2億人民幣、恆大地產判罰70億人民幣，恆大創辦人許家印判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，其兩名兒子許智健及許騰鶴亦在同一系列案件中被判刑。



內地商業評論自媒體《正商觀瀾》8月20日發文稱，許家印出庭時已滿頭白髮，面容滄桑，與過去西裝革履、意氣風發的形象判若兩人。文章形容，隨着許家印被判刑，其一手建立的恒大商業帝國徹底倒下，整個家族的命運亦受到牽連。

許家印一審判無期徒刑 兩名兒子同案獲刑。（正商觀瀾）

報道指，許家印兩名兒子過去在恒大體系內走的是不同路線。其中，長子許智健較為低調，清華大學畢業後主要管理物業、園林等非核心業務，較少公開露面，並已取得加拿大永久居留權，2020年赴海外生活。

次子許騰鶴則被視為走接班人路線，海外名校畢業後進入恒大集團核心層，並曾主導恒大財富相關業務。

不過，《正商觀瀾》稱，在8月20日的系列宣判中，許家印兩名兒子均被判刑，與其他涉案人員分別被判處1年10個月至18年不等刑期。文章未進一步交代許智健及許騰鶴各自涉及的具體罪名及刑期。

8月20日，深圳市中級人民法院進行一審公開宣判，恆大創辦人許家印判處無期徒刑。（正商觀瀾）

此外，報道亦提到許家印前妻丁玉梅目前在英國的資產狀況。文章稱，丁玉梅人在倫敦，雖未被判囚，但其全球多項資產已遭凍結，包括倫敦豪宅、河畔多套公寓以及多國銀行存款等，均被納入追索範圍。《正商觀瀾》文章指稱，英國法院裁定丁玉梅每月只能從被凍結資產中支取2萬英鎊作為基本生活費，其後提出增加生活費額度的申請亦遭駁回。

許家印曾是中國房地產業最具代表性的企業家之一，從河南農村出身，一路建立恒大集團，並曾登上中國首富之位。隨着恒大債務危機爆發，其本人及家族成員的資產和法律問題持續受到外界關注。

該文章將許家印及其家族的遭遇形容為中國房地產「野蠻生長」時代落幕的一個縮影，並指從恒大的快速擴張到最終陷入危機，槓桿、資金運作及財務問題最終令這個昔日龐大的地產帝國走向崩塌。