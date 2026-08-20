許家印｜從掏糞工到2900億身家中國首富　｢地產梟雄｣如今淪階下囚

從農村窮小子、掏糞工到中國首富，再淪為階下囚，恒大集團創始人許家印的人生如同一部跌宕起伏的商業劇。2026年8月20日，許家印一審被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。本文回顧這名曾經手握價值2.4萬億元（人民幣，下同）商業帝國的「地產梟雄」從巔峰到深淵的傳奇一生。



2012年全國兩會，當時的恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

2026年8月20日，恒大集團創始人許家印一審被判無期徒刑。（央視）

寒門出身1歲即喪母 考入大學前曾當掏糞工

1958年，許家印出生於河南周口一個貧困農村家庭。1歲3個月時，母親因無錢看病去世，他成了「半個孤兒」。童年時期，他吃番薯、番薯麵長大，穿的都是滿是補丁的破衣服，甚至吃過發霉長毛的黑窩頭。

2018年，許家印與前妻丁玉梅回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

考上大學前，許家印曾在農村幹了兩年農活，開拖拉機、下田鋤地，連掏糞亦包辦，令他成為生產隊副隊長以及「大隊治保員」，即農村內的保安。

1977年高考恢復，許家印以周口市前三名的成績考入武漢鋼鐵學院（現武漢科技大學）。大學四年，他靠國家每月14元的助學金完成學業。

2018年，許家印與丁玉梅回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

入職鋼鐵廠十年 從工人做到車間主任

大學畢業後，許家印被分配到河南舞陽鋼鐵公司，主動申請到熱處理車間一線，期間他僅用兩個月就搞出一套「生產管理300條」的嚴苛制度。

進廠兩年後，許家印成為車間副主任，第三年成為車間主任，1987年冶金工業部頒獎中，公司獲23個獎項，他一人獨佔6項。

大學畢業後許家印被分配到鋼鐵公司工作，離職前擔任車間主任。（網上圖片，後排右二為許家印）

受鄧小平感召 帶2萬元南下闖深圳

1992年鄧小平南巡，34歲的許家印揣著2萬元積蓄和30多頁簡歷南下深圳。他在朋友家的走廊住了3個月，後来進入中達貿易公司做業務員，月薪500元。

兩年後，他帶着司機、出納、業務員到廣州開拓地產市場，成功操盤「珠島花園」項目，為公司賺了2億多元，但自己月薪僅3000元，令他決心創業。

許家印於1997年創立恒大。（恒大網頁）

創立恒大 首個樓盤兩個鐘賣清

1996年「恒大」於廣州成立。據集團的官方網頁，恒大當年憑「小面積、低價格、低成本」策略搶佔市場。

1997年，恒大首個樓盤「金碧花園」以每平方米2800元的虧本價開盤，兩個小時售罄，銷售額達8000萬元，在2000多家廣州房企中脫穎而出，成為廣州地產10強。

據官方網頁，恒大1997年第一個樓盤「金碧花園」於兩個小時內沽清，銷售額達8000萬元人民幣。（恒大網頁）

上市獲彤叔大劉力撐 身家暴漲登頂中國首富

2009年恒大在港交所上市，鄭裕彤、劉鑾雄等香港富豪入股力撐。2017年，許家印以約2900億元身家登頂中國首富，半年身家暴漲2000億。同一時期，恒大躋身世界500強，業務覆蓋地產、汽車、文旅、健康、體育等八大產業。恒大又系統性進入金融領域，以高息回報為誘，吸引大量社會資金進場，也為後來許家印的倒台埋下隱患。

2.4萬億債務纏身 許家印跌下神壇

但恒大長期依賴「高負債、高槓桿、高周轉」模式擴張。隨著中國房地產政策收緊，恒大資金鏈斷裂，總負債高達2.44萬億元，其中在2021至2022年兩個年度合計虧損逾8100億元，創中國企業最高虧損紀錄。

許家印被判處無期徒刑。（央視）

被控八宗罪 涉非法吸收公眾存款、集資詐騙等

2023年9月，許家印被採取強制措施。2026年4月案件一審開庭，許家印被控八宗罪：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄。許家印當庭認罪悔罪。

2025年，香港高等法院針對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止其處置全球範圍內價值上限為77億美元（約合人民幣550億元） 的資產。

2026年8月20日，內地法院一審宣判，對許家印數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。恒大集團判處罰金88.2億元，恒大地產判處罰金70億元。