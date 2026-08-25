中國《反跨境腐敗法》送全國人大審議　加強海外追贓取證

北京官方研擬多時的《反跨境腐敗法》草案，今（25）日首度提交全國人大常委會會議審議，該草案旨在加強追查流向海外的涉貪資金，強化跨境取證、追逃追贓及國際合作，並建立反腐敗涉外法律體系。



台媒《中央社》報道，中國第十四屆全國人大常委會2023年公布立法規劃時，首次列入《反跨境腐敗法》，並將其列為條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。

2024年7月，中共二十屆三中全會作出推進反腐敗國家立法的部署，提出制定《反跨境腐敗法》，時至今年3月9日，全國人大常委會委員長趙樂際在人大全體會議發表工作報告時亦表示，今年全國人大將圍繞推進反腐敗國家立法，制定《反跨境腐敗法》。

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。全國人大委員長趙樂際作全國人大常委會工作報告。

據央視新聞報道，這項草案分為6章、共47條，主要內容包括明確中國反跨境腐敗工作的原則、範圍及主張，規定相關工作機制和職責，強化案件辦理及國際合作，並明確企業的廉潔合規義務和相關法律責任。

央視報道介紹，制定《反跨境腐敗法》，是落實中共中央有關跨境腐敗治理部署、加快形成系統完備反腐敗涉外法律體系的重要舉措，也是強化中國反腐敗立場及維護中國國家安全和發展利益的迫切需要。

報道指稱，這項法律是為規範跨境經營企業健康發展，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境的務實舉措，將進一步豐富追逃追贓及辦理涉外腐敗案件的法律工具箱，提高反跨境腐敗工作能力。央視新聞表示，相關立法有利於增加反跨境腐敗的法律措施和手段，處理跨境腐敗案件中「發現難、取證難、追贓難、定罪難」等突出問題。