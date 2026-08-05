國家國防科工局原副局長張建華貪逾5000萬 一審獲刑10年
撰文：林芷瑩
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8月5日，四川省達州市中級人民法院一審公開宣判，國家國防科技工業局原黨組成員、副局長張建華犯受賄罪及利用影響力受賄罪罪成，判囚10年並罰款380萬元（人民幣）；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
法院審理查明，2008年至2025年，張建華利用擔任國家國防科技工業局軍工項目審核中心主任、財務與審計司司長、總工程師和黨組成員、副局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關人員在行政審批、投資入股等方面提供幫助，非法收受財物共計折合4338萬餘元。
2021年至2025年，張建華退休後利用原職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關人員在企業經營、項目承攬等事項上謀取不正當利益，非法收受財物共計1170萬元。
達州市中級人民法院認為，張建華的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，且數額均特別巨大。鑑於其受賄、利用影響力受賄犯罪中均有未遂情節；自動投案，如實供述自己的罪行，構成自首；主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄、利用影響力受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，其違法所得已全部追繳，可依法減輕處罰。法庭遂作出上述判決。
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