颱風紫檀環流影響廣西　左江水位暴漲　龍州縣多街道被淹萬人轉移

受今年第19號「紫檀」颱風環流影響，廣西左江流域水位暴漲。8月22日2時至8月23日2時，崇左市龍州縣有8個鄉鎮出現100-250毫米的降雨，最大為上降177.3毫米。25日3時10分，龍州水文站出現124.54米的洪峰水位（警戒水位117.20米），超警7.34米，為1986年以來實測最大洪水。龍州縣城多條街道被洪水浸泡。



25日3時10分，龍州縣城多條街道被洪水浸泡，各項救援工作持續有序進行。（中新網）

25日3時10分，龍州縣城多條街道被洪水浸泡，各項救援工作持續有序進行。（中新網）

居民：到處都是水，沒有一個正常的地方了

綜合中國新聞網、《九派新聞》報道，8月24日下午龍州縣居民黎女士稱，從21日開始，雨連着下了4天，22日下午6點就有政府工作人員通知居民可能會漲水，要做好搬東西的準備。黎女士介紹，她在當地經營着一家服裝店，此前已經將孩子送到父母家避險，她留下將店裏的貨物搬上二樓。她以為情況可能和往年差不多，最多淹到一樓，「誰能想到現在水已經漲到二樓了。龍州所有街道都被淹了，到處都是水，現在沒有一個正常的地方了。」

龍州縣居民黎女士稱，「誰能想到現在水已經漲到二樓了。龍州所有街道都被淹了，到處都是水，現在沒有一個正常的地方了。」（九派新聞）

目前，在應急管理局的幫助下，黎女士全家人都已乘坐皮划艇撤離。當地居民基本都已順利轉移。黎女士稱，安置點有足夠的物資，吃飯、喝水、醫療等都有保障。

25日3時10分，龍州縣城多條街道被洪水浸泡，各項救援工作持續有序進行。（中新網）

受災最嚴重的龍州鎮共轉移約3700戶、10000餘人

龍州縣龍州鎮康平社區工作人員農定深介紹8月24日的救援過程，他說「最危險的是那些電線，距離水面很近，人坐在皮划艇上，一不注意就會被勒住脖子，導致船翻。」當日8時起，他跟隨消防救援人員進入受災街區開展救援，共轉移救助守在民眾20多戶，約30人。

龍州縣常務副縣長周萍介紹，該縣上金鄉有一個村一度被洪水圍困，385人困在其中。更緊急的是，村里一名尿毒症患者若當天不能透析將有生命危險。救援人員劃着小竹筏進入最危險區域，打開救援通道，將患者及時送醫。

25日3時10分，龍州縣城多條街道被洪水浸泡，各項救援工作持續有序進行。（中新網）

據官方數據顯示，截至24日晚8時，龍州縣累計轉移安置民眾6619戶、15535人，其中受災最嚴重的龍州鎮轉移約3700戶、10000餘人。