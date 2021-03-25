Nike涉新疆聲明再掀抵制潮　內地藝人王一博、譚松韻終止品牌合作

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-25 11:31

周三（24日），瑞典服裝品牌H&M集團一份有關「抵制新疆產品」的聲明掀起驚濤駭浪，內地藝人、H&M大中華區男女裝代言人黃軒及宋茜宣布與H&M解約，淘寶、京東、拼多多等多個網購平台將H&M貨品下架。 無獨有偶，在中國擁有廣泛市場的、著名體育運動品牌Nike亦有發表「抵制新疆產品」的聲明，指「Nike對新疆的強迫勞動的報導感到關注，耐克沒有從新疆採購產品，並會繼續與所有供應商定期接觸，以評估其對Nike行為準則和準則領導力標準的遵守情況。」 今日（25日），內地藝人王一博、譚松韻的經紀公司及工作室發布公告，終止與Nike品牌的一切合作。

Nike的聲明指，《Nike行為準則》和《準則領導力標準》要求禁止任何類型的監獄、強迫、抵押或契約勞工等，包括行動自由的詳細規定以及禁止基於種族背景或宗教的歧視。Nike一直在與在中國的供應商進行調查，以識別和評估與維吾爾族或來自新疆的其他少數族裔在中國就業有關的潛在強迫勞動風險。尚未找到在供應鏈其他地方僱用維吾爾族或其他來自新疆的少數民族的證據。

聲明稱，Nike公司不直接採購棉花或其他原材料，但持續關注在原材料層面的可追溯性，「我們正在與供應商、行業協會、品牌和其他利益相關者緊密合作，以試驗可追溯性方法並繪製材料來源圖，以便我們有信心以負責任的方式生產產品中的材料。」

隨後，Nike遭到內地網民抵制。（微博）

Nike的聲明同樣在網絡引發熱議：

「抵制起來啊」。 「端起碗吃飯放下碗罵娘」。 「Nike這個比H&M的聲明更不要臉啊」。 「真要這麼硬氣就請各品牌一步到位退出中國市場」。

原定於3月26日出席Nike官方活動的，Nike官方合作夥伴、內地藝人王一博所屬公司「樂華娛樂」發表聲明與Nike解約，「即日起，我司及我司藝人王一博先生終止與『NIKE』品牌的一切合作！我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。」

內地藝人譚松韻的工作室也發表聲明指，「即日起，我司藝人譚松韻女士終止與『NIKE』品牌的一切合作。祖國利益高於一切，我們堅決反對一切抹黑和造謠中國的惡劣行徑。」

而與H&M在各大網購平台的「下架潮」不同的是，目前Nike位於淘寶、京東的店舖季貨品就暫未下架。

（網易新聞/微博）