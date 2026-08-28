中國地月激光通訊重要突破：成功建立超40萬公里雙向激光鏈路

8月26日，中國科學院空間應用工程與技術中心表示，中國地月激光通訊試驗任務取得重要突破，成功在超過40萬公里的地月距離上建立起雙向激光鏈路，首次實現地月雙向高速激光通訊。這標誌着中國空間激光通訊正式從近地軌道邁入地月空間。



地月尺度雙向激光通信示意圖。（科技日報）

據內媒《科技日報》介紹，空間激光通訊是一種利用激光傳輸信息的通訊方式，具有帶寬（頻寬）大、速度快、方向準、保密性好等優勢。但距離越遠，技術挑戰越大。中國科學院空間應用工程與技術中心研究員楊雷稱，「深空激光通訊一直扛着三座大山：距離動輒幾十萬公里，光束極難精準對準；信號傳到地面時已經弱得幾乎收不到；傳輸速度也一直提不上去。」

首先在「瞄準」方面，地月間通訊相當於在40萬公里外，將一束極細的光線精準穿過一個高速運動的「針孔」。為此，科研團隊想出了一套新辦法：綜合考慮衛星軌道、望遠鏡安裝誤差、大氣折射、激光飛行時間等各種因素，讓天上的衛星和地面的望遠鏡在運動中始終對準，確保激光能精準照到預定位置。

中國已成功構建由三顆衛星組成的地月空間三星星座。（科技日報）

在信號問題上，激光跑完40萬公里到達地面時，已經微弱到只剩幾個光子，且月光、星光、城市燈光也會對地面望遠鏡收到的信號造成干擾。團隊用上了能探測單個光子的「超靈敏探測器」，並開發了一套複雜的信號識別算法，從海量噪聲中把有效信號「撈」了出來。

在傳輸速度上，團隊通過技術攻關，大幅提升了數據處理效率。此次試驗初步實現上行1.25Mbps（兆位元每秒）、下行100Mbps的通訊速率。楊雷舉例，「以一幅8K月面高清圖像為例，用傳統5Mbps微波鏈路下傳約需4到5分鐘；換成百Mbps激光通訊後，只要約12秒。」

楊雷表示，目前地月之間的「信息高速路」已經打通，未來將會獲取到更多、更有原創價值的科學數據。相關技術還將為中國載人登月、月球科研站建設和深空探測提供高速信息傳輸的新手段。