中國編制完成新版全月地質圖　助未來月球科研站建設

《新華社》報道，中國科研團隊編制完成了1∶500萬全月地質圖，地質圖主圖長約280厘米、高約120厘米，附帶南北極局部地質圖，精準標註了逾1.3萬個撞擊坑和81個撞擊盆地，劃分出14類地質構造和17種岩石類型。



據編制方中國地質科學院地質研究所介紹，基於嫦娥工程等最新探測成果，兼顧科學嚴謹性與直觀性，全月地質圖在三方面實現系統創新——

修正「月球時鐘」。依據最新研究，對月球地質年代進行精細化修訂，艾肯紀起始年齡調整為43.3億年，酒海紀起始年齡調整為41.7億年，雨海紀起始年齡微調至39.2億年，在全球尺度上首次對月球晚期地層進行更細緻的劃分。

更新「月球物質清單」。採用更高解像度的月表關鍵礦產分佈圖，優化了岩石分類標準。利用嫦娥四號、六號最新發現，在南極-艾肯盆地新識別出一類名為輝長蘇長岩的岩石，讓人類直接「看到」月球深部物質。

中國編制完成新版全月地質圖。（新華社）

定製「專屬放大鏡」。針對1∶500萬比例尺製圖需求，建立了分類型的差異化最小表達尺度，確保了宏大圖面既有整體可讀性，又不遺漏具有重大科學價值的關鍵地質特徵。

中國地質科學院地質研究所所長楊志明介紹，新版全月地質圖發佈，為中國未來月球科研站建設、着陸區選址及深空探測提供了重要科學支撐，也為人類探索太陽系演化作出了新的中國貢獻。