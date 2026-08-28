美國智庫提「中國擠壓」全球南方　發改委：攻擊別國正當發展權

針對部分外國智庫近期提出「中國擠壓」（China Squeeze）概念，認為中國製造業能力不僅衝擊發達國家，亦擠佔「全球南方」國家的發展空間，發改委回應稱，有關論調是基於零和博弈思維，屬於對中國的攻擊和抹黑。



內媒《澎湃新聞》今（28）日報道，發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超當日在發改委8月份新聞發布會上表示，所謂「中國擠壓」，是基於零和博弈，對中國的又一次攻擊抹黑，目的是為了維護自身霸權，攻擊乃至否定別國的正當發展權，破壞全球合作大局。

李超強調，中國堅持立足本國國情和發展需要，堅定不移推進中國式現代化。世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放諸四海而皆準的現代化標準。

「中國擠壓」（China Squeeze）概念主要來自美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics，PIIE）今年5月發布的一份工作論文《中國對發展中國家的重商主義擠壓》（China's Mercantilist Squeeze on Developing Countries）所提出，核心主張是中國即使收入提高、產業升級，仍在服裝、鞋類等勞動密集型出口市場佔據異常高的份額，並從國際出口市場競爭、中國商品進入當地市場，以及中國對較貧窮國家勞動密集型產品的進口有限等三方面壓縮中低收入國家的工業化空間。

同一篇論文也刊載於印度智庫「印度國際經濟關係研究委員會」（ICRIER）網站，隨後英媒與美國《外交事務》雜誌進一步傳播這個說法。

國家主席習近平發表2024年新年賀詞，罕見談到外部環境和國際形勢，且首次提到「全球南方」。（新華社）

李超在新聞發布會指出，按照「中國擠壓」的論調，各國都要採用同一種發展模式和同一套發展標準推進現代化，否則便是擠壓其他國家的發展空間，「這一邏輯完全錯誤」。

李超表示，中國以數十年時間走完發達國家數百年的工業化歷程，靠的是立足國情的制度創新和道路探索。這不僅為其他發展中國家提供寶貴借鑑，也為人類探索更好的社會制度貢獻中國方案和中國智慧。

李超強調，中國堅持人民至上的發展理念和價值取向，堅定不移走適應本國國情和發展階段的新型工業化道路。「中國擠壓」論調的炮製者認為，不沿用個別發達國家的發展路徑，就是擠壓其他國家的發展空間，這種說法完全站不住腳。

2024年6月28日，為更好支持「全球南方」合作，習近平在和平共處五項原則發表70周年紀念大會宣布，中方將設立「全球南方」研究中心，並提供10萬個研修培訓名額。（中國外交部）

李超稱，中國作為擁有14億多人口的大國，工業化始終以滿足最廣大人民日益增長的美好生活需要為目標，並將發展經濟的着力點放在實體經濟上。在保持製造業合理比重的同時，中國亦積極推動產業結構優化升級。

她表示，中國既要通過提升和豐富產品及服務質量保障人民生活，也要創造高質量就業，讓工業化成果更多、更公平地惠及全體人民。

李超又稱，中國堅持互利共贏、美美與共，始終堅定不移為全球發展和繁榮作出貢獻。中國亦一直是「全球南方」現代化道路的同行者和發展機遇的分享者，以務實行動支持各國走符合自身國情的現代化道路。