來稿作者：彭博



21世紀以來，全球政治經濟格局經歷着二戰結束以來最深刻的變革。以金磚國家為樞紐的新興經濟體，經濟總量與貿易總額逐步上升，打破了二戰後以「政治西方」（涵蓋北美、西歐及部分亞太盟友）為中心的單極霸權體系，形成了「全球南方」與「政治西方」並行的多極格局。這種全球政治權力的「去中心化」，不僅是世界從工業文明向數字文明轉型期的生產力重新布局，更是「全球南方」國家實現共同繁榮的戰略機遇。



全球政治權力格局重構

過去數十年間，以金磚國家為代表的「全球南方」國家通過經濟改革和技術創新，逐步縮小了與發達國家的差距。這一變化不僅體現在經濟層面，更反映在國際話語權的競爭中。長期以來，國際組織如世界銀行、國際貨幣基金組織等對全球貿易規則的制定，均以「政治西方」為主導。然而，「全球南方」國家通過建立金磚國家新開發銀行、推動「一帶一路」倡議等機制，逐漸構建了獨立於西方體系的多邊合作框架。

與此同時，多極世界的形成也引發了西方國家的戰略焦慮。美國等傳統霸權主義國家將中國和俄羅斯的崛起視為對其霸權的挑戰，甚至臆測兩國試圖建立新的單極秩序。然而，歷史表明，中俄自二戰以來始終是維護歐亞大陸乃至全球和平的重要力量。例如，中國通過和平發展模式實現經濟騰飛，俄羅斯則在中東、非洲等地區的外交斡旋中發揮了穩定作用。多極化並非零和博弈，而是國際社會邁向更公平治理的必然選擇。

美國民間反對單邊主義

近年來，美國政府頻繁採取單邊主義政策，例如對中國等國發動關稅戰、限制半導體技術出口，推行貿易保護主義。這些行為不僅加劇了全球供應鏈的動蕩，還導致發展中國家在技術獲取和市場準入上遭遇更多壁壘。與之形成鮮明對比的是，金磚國家積極倡導「共同繁榮」理念，主張通過多邊合作實現資源互補與發展共享。例如，中國與非洲國家共建的工業園區、印度在數字公共基礎設施領域的經驗輸出，均體現了南南合作的務實精神。

值得注意的是，單邊主義政策並不能代表美國社會的全部聲音。美國普通民眾、學術界和部分企業界人士始終是全球化與多邊主義的支持者。例如，矽谷科技公司多次反對政府對華技術封鎖，認為這會阻礙全球創新生態；美國環保組織也呼籲與發展中國家合作應對氣候變化。因此，將美國政府與人民區分開來，有助於在複雜國際環境中尋找共識，推動共同繁榮的真正實現。

發達國家仍牢掌話語權

儘管「全球南方」國家經濟實力顯著增強，但發達國家仍牢牢掌握高端技術、品牌專利和金融市場的主導權。例如，全球十大半導體企業主要位於美國、歐洲和日韓；國際貨幣交易中美元結算占比超過60%。這種結構性優勢使得發展中國家在產業鏈中長期處於中低端位置，難以突破技術依賴的困境。此外，「全球南方」國家的消費市場容量相對有限，基礎設施和制度環境的不完善也制約了其內需潛力的釋放。

更深層次的挑戰在於國際政治經濟學的話語權失衡。現有理論範式多由西方學者構建，例如「自由市場主義」、「華盛頓共識」等，這些理論往往忽視發展中國家獨特的文化背景和發展階段。「全球南方」國家雖然在實踐層面探索出不同於西方國家的新路徑，但在學術體系與規則制定中仍缺乏話語權。例如，世界貿易組織的改革長期停滯，發展中國家關於糧食安全、技術轉讓的提案屢遭擱置。這種理論與實踐的脫節，凸顯了重構國際政治經濟學範式的緊迫性。

中俄推動建立新型貿易秩序

作為金磚國家中體量最大的兩個成員，中國與俄羅斯的合作對重塑全球貿易格局具有決定性意義。在技術領域，兩國正攜手攻關人工智能、量子計算、生物醫藥等尖端領域。例如，中俄聯合建設的國際月球科研站計劃，不僅可以推動太空技術的突破，還為「全球南方」國家參與高科技合作提供了平台。此外，兩國通過「數字絲綢之路」與歐亞經濟聯盟的對接，正在構建覆蓋能源、物流、數據的區域供應鏈網絡，以降低對西方主導體系的依賴。

在學術與教育領域，中俄的歷史文化積澱為範式創新提供了深厚基礎。兩國高校合作設立的聯合實驗室、雙學位項目，正在培養新一代跨文化科技人才。例如，莫斯科國立大學與北京大學的「中俄數學中心」已成為基礎科學研究的國際標桿。更重要的是，中俄通過金磚國家大學聯盟、上海合作組織等機制，向「全球南方」國家分享發展經驗。這種新型知識共享模式，有助於打破西方中心主義的知識壟斷，推動國際政治經濟學從「單一敘事」向「多元對話」轉型。

多極世界的形成既是挑戰，也是機遇。「全球南方」國家的崛起並非對舊秩序的簡單替代，而是通過技術合作、學術交流與制度創新，構建更加公平包容的貿易體系。在這一進程中，中俄的合作示範了如何通過南南聯動破解技術壁壘，而金磚國家的多邊機制則為發展中國家提供了規則制定的平台。未來，唯有摒棄零和思維、深化互利合作，才能真正實現從「霸權穩定」到「共同繁榮」的跨越，為人類文明進步開辟新的道路。

作者彭博是上海環太國際戰略研究中心理事。



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