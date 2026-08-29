長鑫科技宣布量產高端LPDDR6內存晶片　首發搭載小米18Fold旗艦機

8月29日，「長鑫存儲」微博發布消息稱，長鑫LPDDR6內存正式量產，將首發搭載在小米18 Fold新摺疊旗艦手機上。據悉，這是全球LPDDR6產品首次落地商用，標誌着中國存儲企業首次在高端內存標準上實現全球首發量產跨越。



8月29日，「長鑫存儲」微博發布消息稱，長鑫LPDDR6內存正式量產，將首發搭載在小米18 Fold新摺疊旗艦手機上。（微博）

據內媒《證券時報網》報道，長鑫科技半年報披露，長鑫LPDDR6晶片通過架構創新及數據傳輸優化技術，充分釋放數據傳輸潛力，峰值速率達12800Mbps，晶片最高容量16GB。在AI需求爆發的趨勢下，LPDDR6被視為端側AI算力釋放的關鍵支柱，應用場景涵蓋智能手機、PC等設備，並延伸至智能座艙、AI數據中心等。

據悉，其LPDDR6產品已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產，這距離該公司上一代LPDDR5實現量產還不到一年。

在2025年11月23日開幕的第22屆中國國際半導體博覽會上，長鑫儲存首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。（長鑫儲存網頁）

近日，小米集團玄戒O3、玄戒O100、玄戒D100三款晶片齊發，小米集團董事長雷軍微博發文稱，玄戒O3是小米集團自主研發設計的AI旗艦處理器，全球首家支持LPDDR6。雷軍在微博上發文，「祝賀長鑫實現LPDDR6內存量產，非常了不起！玄戒O3首家支持長鑫LPDDR6，小米18 Fold首發搭載。我相信，這只是開始，將來還會有更多優秀的中國科技企業，強強聯合，勇攀高峰！」

雷軍微博發文稱，玄戒O3是小米集團自主研發設計的AI旗艦處理器，全球首家支持LPDDR6。（微博）

長鑫科技8月28日發布的半年報是該企業上市後首份年報。公司上半年實現營收1503.1億元（人民幣，下同），同比增長873.64%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為776.05億元，實現大幅扭虧為盈。