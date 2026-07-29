長鑫科技上市背後：合肥成「最強風投城市」離不開他的鋪路

7月27日，來自合肥的存儲晶片龍頭企業長鑫科技，在上市首日創造中國股市的歷史紀錄，總市值一舉超越傳統金融巨頭、能源巨頭，成為A股第一家靠新興科技成為股王的企業。長鑫科技的成功，讓自2016年開始用真金白銀來支持長鑫科技的合肥國資在長鑫科技上市首日浮盈超一萬億元人民幣，一時之間，驚豔四方。



長鑫科技的大放異彩讓合肥國資、合肥模式再度成為輿論場熱議的話題。除了長鑫科技之外，合肥曾在2008年拿出三分之一的財政收入讓京東方在合肥建廠，圍繞京東方建立新型顯示產業集群，後來隨着京東方成為全球顯示產業的龍頭企業，合肥的投資和產業佈局大獲成功。2020年蔚來汽車面臨資金鍊破裂的巨大困境，合肥又拿出70億元人民幣進行戰略投資，推動蔚來汽車總部在合肥落地，後來隨着蔚來汽車走出困境，合肥崛起為重要的新能源汽車產業基地。

合肥當然有投資不成功的時候，但從京東方、蔚來汽車到長鑫科技的巨大成功足以讓合肥成為中國最牛風投城市，尤其是最近長鑫科技的上市可以說是讓合肥模式萬眾矚目。

位於安徽合肥的長鑫科技廠區。（紅星新聞）

網上有許多聲音認為，今日合肥模式的巨大成功離不開2005年3月至2011年7月擔任合肥市委書記的孫金龍打下的基礎。

微信公眾號「碼頭青年」在《從京東方到長鑫，合肥模式最難複製的是領導》一文中認為，京東方、長鑫科技和蔚來汽車的故事，都能從孫金龍那裏找到源頭。上海社會科學院主管的長三角與長江經濟帶研究中心曾在2024年刊發了一篇文章《是誰，讓合肥成為網紅》，認為孫金龍「在合肥大刀闊斧謀改革，掀起了合肥大變革的序幕」。紐約時報中文網在2024年一篇文章中談到孫金龍主政合肥期間將合肥的重點放在發展科技製造上。

根據網上訊息可知，孫金龍生於1962年1月，1978年在武漢地質學院學習，1990年在遼寧省地礦局工作期間被授予「全國勞動模範」稱號，1995年出任共青團中央青工部部長，2001年晉升為副部級的共青團中央書記處常務書記，2003年空降安徽擔任省委常委、政法委書記，2005年以省委常委的身份出任合肥市委書記，直到2011年調任。在主政合肥市期間，孫金龍抓住了21世紀初期以來中國城鎮化、工業化、產業轉移的發展機遇，開創了後來被世人津津樂道的合肥模式。

網上訊息顯示，在孫金龍主政合肥之初，合肥雖有省會城市的光環，卻被許多人戲稱為「全國最大縣城」，違建問題非常嚴重，不少違法建築背後都是盤根錯節的利益關係，甚至有的是省市黨政領導機關帶頭違建。然而上任三個月的孫金龍以不同尋常的勇氣、魄力掀起拆違風暴，從市委辦公廳的違法建築開始拆除，用不到一年時間拆除1200萬平方米的違法建築，順利解決困擾合肥市多年的重大難題。

2022年7月28日，位於安徽省合肥市的一家京東方工廠，圖為工廠10.5代玻璃基板生產線。（Getty）

在解決違建問題之後，孫金龍開始提出「工業立市」並上升為合肥發展的第一方略，狠抓招商引資工作，提出建設現代化濱湖城市，開啟「大建設」。以京東方為例，為了引入京東方和發展工業，孫金龍主政期間的合肥市除了拿出三分之一的財政收入投資之外，還為京東方建立配套項目，打造產業集群。為了給工業發展、招商引資營造良好環境，孫金龍大範圍削減不必要的審批項目，提升政府效能。經過努力，合肥的經濟、工業、城市建設、招商引資、政府效能均發生積極變化。

今天的合肥早已不是昔日的「全國最大縣城」，而是名聞天下的風投之城、工業重鎮和科創之城。隨着長鑫科技的上市，合肥多年的耐心堅持終於收穫巨大回報，合肥上市企業在A股的總市值已經位列中國第4，僅次於北京、深圳和上海。合肥的成功是多方面因素共同作用的結果，固然離不開21世紀初期以來的城鎮化、工業化和產業轉移機遇，離不開合肥作為省會城市的政治經濟優勢，但同樣與孫金龍以來合肥歷任政府的積極作為密不可分。不是每個城市都有合肥作為省會城市的優勢條件，但不是每個省會城市都能像合肥在過去20多年中那樣取得驚人成績。

每個地方的情況不同，簡單複製合肥模式不可行，盲目跟風大錯特錯，但社會進步有賴於吸取正面經驗、規避負面教訓。總結合肥模式的經驗得失，讓政府有遠見、有智慧、有擔當、懂得培育產業集群、懂得與市場靈活分工，是非常必要的工作。