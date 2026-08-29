70多年首次！內地出生人口跌破800萬創新低　人口結構面臨挑戰

國家衛健委28日公布《2025年我國衛生健康事業發展統計公報》，數據顯示，2025年全年出生人口僅792萬人，70多年來首度跌破800萬大關，較2024年大減162萬人，年減近17%，也凸顯人口結構持續面臨壓力。



據統計公報，2025年底中國總人口約14.05億人，全年出生人口792萬人，出生率降至5.63‰；死亡人口則達1131萬人，死亡率8.04‰，全年人口自然成長率持續為負。

為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

據統計數據，2021年至2025年內地出生人口依序為1062萬、956萬、902萬、954萬及792萬人。2024年出生人口一度回升，但2025年卻再次大幅下滑，不僅跌破800萬，更較2016年出生人口高峰減少超過一半。

內地性別結構則出現些微改善。2025年出生人口性別比為111.5，也就是每100名女嬰對應約111.5名男嬰，雖較前一年微幅下降0.2，但仍高於聯合國認為相對合理的103至107區間。

出生人口創新低的另一面，是老年群體規模的增加。根據最新數據，2025年內地死亡人口為1131萬，兩者相抵，全年人口淨減少339萬。這已是連續第四年人口負增長，合計減少達771萬。

同時，人口結構的老齡化程度也在加深。2025年，內地0到15歲人口佔比16.4%，65歲及以上人口佔比15.9%，少年人口佔比僅較65歲及以上的老年群體高了0.5個百分點。若按照60歲的老年門檻來計算，老年人口佔比（23%）實際上已經遠超少年人口比例。

此外，2025年底內地人均預期壽命達79.25歲，孕產婦死亡率降至每10萬人13.4人，嬰兒死亡率則降至3.8‰。

內地推出各種「催生」政策

據了解，內地近年持續推出各種「催生」措施，從延長育兒假、發放育兒補貼，到逐步推動免費學前教育，甚至整治高額彩禮，試圖降低民眾生育成本；部分地區更將「穩生育」提升至地方政府重要施政項目。

內地官方近年整治高額彩禮。（資料圖片）

但生人口仍然下滑，也反映生育問題恐怕不是單靠補貼就能解決。有分析認為，低生育率背後牽涉房價、教育、就業、托育及婚育觀念等多重因素，形成複雜的社會結構問題。

內媒報道，總人口持續下滑和年齡結構變化，也正在讓越來越多的行業和地方產生連鎖反應。如教育、產科等領域已率先感受到人口「收縮」的壓力。這也要求基礎設施、產業佈局、公共服務等都需要根據地方的人口變化，作出長遠的規劃和調試。從地方到行業，乃至個人的選擇，都必須直面這個根本變量。