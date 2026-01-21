中國2025年出生人口創新低　學者質疑數據：實際可能比韓國還低

2025年中國的出生人口僅達792萬，創下新低。周三（21日）人口學者梁中堂指出，中國官方宣稱的總人口14億人可能被高估，實際人口數量遠低於此，婦女生育率甚至降至0.7，低於韓國水平。



中國國家統計局於1月19日發布數據，截至2025年底，中國總人口為14億489萬，比2024年底減少339萬人。全年的出生率僅為每千人5.63，死亡人口達1131萬，死亡率為每千人8.04，導致連續四年出現人口自然減少，降幅達千分之2.41。

據中央社報道，梁中堂表示，中國自1982年開始人口普查，之後在1990、2000、2010和2020年每10年一次人口普查，期間每5年抽樣1%、每年抽樣千分之1人口調查。然而，這都是「按照每年淨增長1000多萬的口徑指導調查過程和調整調查結果的」，雖然並未對外公開表述，但許多人口研究者都知道這一情況。

梁表示，中國確實曾經出現每年淨增1000多萬人口，但1990年代後，從1962年開始大約10年間的高出生人群大多完成了初婚初育以後，生育率就降下來了。更重要的是，1990年代官方允許農民進城，每年由農村湧向城鎮的農民多達數千萬乃至2、3億，中國的社會構成迅速改變，引發生育率出現斷崖式下跌。

中國人口出生數再創新低。（Getty Images）

到了2000年前後，人口增長水準便下降，惟統計部門認為這與前幾年的數據不吻合、也不符合預期，故調整數據並把急劇下降的生育率當作民眾的「瞞報」、「漏報」，長期用每年淨增1000多萬人口的口徑調整包括普查在內的人口調查。如此操作數十年下來，中國的人口數據嚴重被高估。「所以，中國的總人口遠沒有14億那麼多，婦女生育率也沒有統計部門和計劃生育管理部門說的那麼高」，梁中堂說。

梁又分析，1982年和1990年的人口普查顯示，中國婦女的總和生育率高達2.64，到了2000年降至1.30，2010年進一步下降至1.18，2020年又回升至1.30。這一數據的相互矛盾性引發了他的質疑，認為在社會劇變的20年中，生育率的持平是不可思議的。且生育率在2010年到2020年10年間沒有下降反而還上升了0.12，他認為也不合理。尤其這10年間，中國每年的新出生人口平均以接近100萬的幅度在下降。

新加坡《聯合早報》報道，人口學會副會長陸傑華指出，中國去年的生育率已跌破1，接近新加坡2024年的0.97。梁中堂則強調，實際的生育率可能低於韓國。

梁中堂強調，實際的生育率可能低於韓國。（Getty Images）

他指出，自2000年以來，中國的婦女生育率持續下降，推測2024年中國的新生兒數量將大幅減少，生育率也因此降至0.7以下，遠低於韓國的水平（2024年為約 0.75）。

梁中堂曾任山西省社會科學院副院長，1988年到2008年擔任國家計生委的專家委員。梁中堂長期是唯一在體制內公開表達反對一胎化、爾後更反對各種計劃生育政策的學者，去年在美國出版《回首西州路—兼評中國人口學霸權主義》。去年底，他在自媒體發布的「『梁中堂人口與計劃生育網易博客文集』序言」，指出官方人口統計數據的問題。