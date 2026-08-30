深圳市原市長覃偉中辭職4日後履新　出任廣東省人大常委會領導

深圳市原市長覃偉中8月24日因「工作崗位變動」辭去市長職務。僅隔4日，其新職位已明確。據廣東衛視《廣東新聞聯播》8月28日報道，廣東省人大常委會黨組當日召開會議，覃偉中作為「省人大常委會領導班子成員」出席會議。廣東人大官網「省人大常委會黨組成員」欄目亦已同步更新。



覃偉中新職明確 任廣東省人大常委會領導

8月28日，廣東省人大常委會黨組召開會議，專題研究經濟運行監督和助力現代化產業體系建設工作。省人大常委會黨組書記、主任黃楚平主持會議並講話。省人大常委會領導班子成員葉貞琴、張碩輔、覃偉中、肖亞非、劉雅紅、譚玲、許紅參加會議。

深圳市長覃偉中。（國新網）

公開資料顯示，覃偉中，男，漢族，1971年7月生，廣西玉林人。清華大學化學工程系高分子材料專業畢業，研究生學歷，工學博士，高級工程師。

他曾任中國石化股份公司九江分公司總經理、中國石油天然氣集團公司副總經理。2019年3月任廣東省副省長，2021年4月任深圳市委副書記、代市長，隨後去代轉正。

深圳市人大接受辭職 李運代理市長

據此前報道，8月24日，深圳市七屆人大常委會舉行第四十九次會議。會議經表決，因工作崗位變動，決定接受覃偉中辭去深圳市人民政府市長職務的請求，任命李運為深圳市人民政府副市長，決定李運代理深圳市人民政府市長職務。

李運任深圳市代市長。（網絡圖片）

李運任深圳市代市長。（網絡圖片）

李運，男，漢族，1973年9月生，研究生學歷，經濟學博士，中共黨員。此前已任深圳市委委員、常委、副書記及市政府黨組書記。

李運在任前發言中表示，將強化責任擔當，團結帶領市政府一班人，將改革開放創新精神貫穿到各項工作中，奮力推動深圳高質量發展和現代化建設。