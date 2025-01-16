廣東兩會｜K11旗艦項目4月開業　市長覃偉中邀全球遊客來深圳旅遊

1月15日，廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議於廣州召開。在深圳團舉行的開放團組活動上，深圳市長覃偉中向全球發出邀請，表示「向在深圳的朋友們和不在深圳的朋友們，發出盛情邀請，歡迎大家在長假包括寒暑假等留深、來深旅遊和消費。」



深圳市長覃偉中表示，今年全國假期安排很有特色，春節8天，「五一」5天，國慶節8天。他向在深圳的朋友們和不在深圳的朋友們，發出盛情邀請，歡迎大家在長假包括寒暑假等留深、來深旅遊和消費。

深圳市長覃偉中（中間）。

覃偉中介紹，深圳為全國乃至全球的朋友們精心籌備了一系列精彩紛呈的文旅活動。2025年，深圳將陸續迎來一批各具特色的商場和文旅設施的開業。其中，K11 ECOAST將在今年4月份開放。此外，京東MALL、寶安山姆會員店將陸續開業，深圳科學技術館和深圳灣文化廣場等文旅新地標也將與大家見面。

深圳山姆超市店舖面積大，美食、家居用品、急凍品、戶外運動器材、寵物用品、兒童玩具等商品包羅萬有。

據深圳衛視報道，2024年的大小長假，深圳一直在旅遊榜單榜上有名，是國內熱門目的地「常客」。據深圳市文化廣電旅遊體育局統計，2024年全年，深圳預計接待遊客1.85億人次、增長10.8%，旅遊總收入2650億元、增長11.3%，旅遊市場熱度持續攀升。

據內地「攜程」旅遊平台發布的《2025春節旅遊市場預測報告》顯示，深圳上榜春節期間國內十大熱門目的地，更是「00後」遊客喜愛目的地前三位。