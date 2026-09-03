尼泊爾外長點名中國印度美國求償？外交部：氣候變化是全球性挑戰

尼泊爾國家減少災害風險管理局昨日（2日）發布最新報告，截至當地時間2日18時，該國泥石流受災地區已尋獲1252具遇難者遺體，另有4875人仍然失聯。中國一側方面，昨日更新的最新伤亡數字顯示，境內共有21人死亡，逾541人失蹤。



尼泊爾外交部長希西爾（Shishir Khanal）此前接受Kantipur電視台採訪時表示，美、中、印三國對氣候變遷負有極大責任，卻讓小國「承擔代價」，發言國際關注。9月3日，中國駐尼泊爾大使張茂明會見尼泊爾外交部長希西爾。



希西爾隨後稱，尼方無意單獨向包括中國在內的具體國家尋求「氣候正義賠償」，將在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》框架下尋求國際社會補償。



2026年8月31日，救援人員在尼泊爾努瓦科特縣（Nuwakot）貝特拉瓦蒂鎮（Betrawati）一棟房屋屋頂，抬起一名遇難者的遺體。（Reuters）

希西爾表示，尼泊爾政府衷心感謝危難時刻中方慷慨馳援，謹代表政府再次向中國政府和中國人民致以誠摯慰問。尼中共享喜馬拉雅山自然生態系統，同為氣候變化受影響國。尼方贊同中方觀點，應對氣候變化是國際社會共同責任。尼方無意單獨向包括中國在內的具體國家尋求「氣候正義賠償」，將在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》框架下尋求國際社會補償。

希西爾在訪談時提到，尼泊爾已向聯合國「損失與損害應對基金」尋求緊急援助。聯合國這個基金旨在幫助脆弱國家從氣候相關災害中恢復。根據尼泊爾當地媒體報導，尼泊爾在求援文件中表示，災後恢復成本遠超該國國內資源所能承擔，若等到基金12月開會才做決定，將會太遲。

2026年8月30日，尼泊爾拉蘇瓦（Rasuwa）地區遭泥石流重創，大量建築物受損並被泥漿覆蓋。 （Reuters）

2026年8月30日，尼泊爾努瓦科特縣（Nuwakot）貝特拉瓦蒂鎮（Betrawati）多處房屋被泥濘覆蓋。（Reuters）

外交部：中方也是此次跨境災害的受災方，中尼是命運共同體

針對希西爾的說法，《彭博社》記者則在中國外交部記者會提問，「此次泥石流災害後，尼泊爾有聲音要求美國、印度、中國等全球最大溫室氣體排放國提供氣候賠償。中方有何評論？」

外交部發言人郭嘉昆則回覆稱，氣候變化是全球性挑戰，需要各方團結應對。他提到，中國始終是世界綠色發展的堅定行動派和重要貢獻者，正積極穩妥落實「雙碳」目標，將完成全球最高碳排放強度降幅。

郭嘉昆稱，作為最大的發展中國家，中國始終堅定維護廣大發展中國家的正當合法權益，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，並通過南南合作渠道向其他發展中國家提供力所能及的幫助。

郭嘉昆強調，中尼是山水相連的命運共同體，中方也是此次跨境災害的受災方。中方願同包括尼方在內的國際社會加強合作，共同預防和減少氣候變化的不利影響。