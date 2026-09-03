尼泊爾泥石流｜校巴司機臨危不亂救50學童　專家警惕二次災害

尼泊爾山洪爆發後，一名校車司機憑藉當機立斷的判斷力，成功將車上50名學童全數救出，成為災難中的英雄。然而，這場洪災已造成多人罹難，搜救工作持續進行中，專家則警告後續仍有堰塞湖潰決或二次土石流的風險。



山洪爆發當下，社交媒體瘋傳一段學童在校車上無助的畫面，所幸車上50名學童最終安然無恙，這全歸功於校車司機塔芒的臨危不亂。

山洪爆發當下，社群媒體瘋傳一段學童在校車上無助的畫面，所幸車上50名學童最終安然無恙。（Youtube@TVBS NEWS）

塔芒回憶當時情況表示，小朋友們要他開快一點，路上的人像螞蟻一樣奔跑逃命，當他開到靠近上坡時，看見洪水已經在前方，直到抵達更高的地方，才覺得和孩子們都安全了。儘管成功拯救學童，塔芒卻感受不到喜悅，因為身邊不少親友早已不幸命喪山洪。

尼泊爾英雄司機救出50學童▼▼▼

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災後，僧侶對著事發的翠蘇里河誦經哀悼，家屬也紛紛在河邊進行傳統超度儀式。一名罹難者家屬表示，在這場洪災中失去了6個家人，他們在第8天舉行這些儀式，是為了讓親人的靈魂能夠得到安息，這項儀式被稱作「納拉揚巴里」。

山洪爆發至今已超過一週，搜救工作還在持續當中，多條道路與基礎設施也都在陸續搶修。西藏邊境的吉隆口岸唯一的聯外道路目前已全線搶通，讓重型機具包括怪手、卡車首次有辦法進入核心災區。

然而專家仍不敢大意，持續發出警示。劍橋大學自然災害學者德弗里斯（Maximillian Van Wyk de Vries）表示，他們極為嚴密地注視著崩塌源頭，因為許多人都注意到源頭處崩塌堆積形成的天然堰塞湖，其蓄水量與面積正在出現增長與縮小的動態變化，這是潛在的隱憂之一。

德弗里斯強調，洪災後的山體結構變得更加鬆動，接下來面對季風降雨，很可能會再發生堰塞湖潰決或二次土石流，因此呼籲從中國大陸到尼泊爾乃至鄰國和專家，都必須嚴密監控、保持警戒。

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