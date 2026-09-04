52名新加坡人廣西被捕　涉非法傳銷活動　傳為「1040陽光工程」

9月4日，針對有關52名新加坡人涉嫌傳銷活動在廣西被捕的提問，外交部發言人郭嘉昆表示，中方依法查處在華外國公民違法犯罪案件，並充分保障當事人合法權利。進一步的消息建議向中方主管部門詢問。



據新加坡《聯合早報》報道，中國在廣西針對傳銷活動及相關違法行為展開執法行動，逮捕並扣留52名新加坡公民。新加坡外交人員至今已三次探視全部52人。



新加坡外交部和警方今日發布聯合聲明稱，中國目前仍在調查案件，新加坡警方已聯繫中方相關部門，「外交部將繼續與中國接洽，並向涉事新加坡人及家屬提供領事協助。我們會向中方強調，應按照中國法律以正當程序對待這些新加坡人。」

外交部兼內政部第二部長沈穎指出，新加坡駐北京大使館和駐廣州總領事館人員已三次探視全部52名被扣留的新加坡人，以瞭解他們的身心狀況，並提供領事協助。（翻攝聯合早報）

投資6萬多可轉千萬 疑涉「1040陽光工程」傳銷活動

新加坡《聯合早報》報道，廣西南寧、北海等地長期出現俗稱「1040陽光工程」的傳銷活動，該傳銷打著「投資6萬9800元（人民幣，下同）可賺1040萬元」、「中央操盤，國家秘密政策」等旗號，是中國最泛濫的傳銷騙術之一，儘管橫行多年仍然屢禁不止。

報道稱，一個典型的「1040」傳銷騙局中，傳銷頭目往往會謊稱項目「得到國家暗中支持」，誘騙他人繳納6萬9800元等不同費用併發展下線，宣稱只要拉人入股，就能拿到逐層返利，最終可獲利1040萬元。「1040陽光工程」也因此得名。

四川成都警方2025年底披露一起涉案金額2300萬元的「1040」傳銷大案時說，儘管這些傳銷組織常常披著「國家項目」、「資本運作」、「連鎖經營」等光鮮外衣，甚至蹭「虛擬貨幣」、「電子商務」、「消費返利」等新興經濟概念熱度，但核心模式依然是「拉人頭」、收取「入門費」和「團隊計酬」。

新加坡《聯合早報》報道，廣西南寧、北海等地長期出現俗稱「1040陽光工程」的傳銷活動，是中國最泛濫的傳銷騙術之一。

據官方介紹，「1040陽光工程」的主要發展對象，是待業人員、下崗職工、做傳統生意不成功的人、小行業個體經商、剛畢業急需就業的大學生等群體，這些人往往具有涉世不深、對現有收入不滿、想一夜暴富、理財投資知識匱乏等特點。

從2014年開始，中國多地的「1040陽光工程」陸續遭到當局打擊。中國最高法院設立的裁判文書網，截至星期四（9月4日）已對外公開各地法院上千份涉「1040陽光工程」的法庭文件。

據了解，中國官方今年5月已公布《禁止傳銷條例（修訂徵求意見稿）》，這是條例自2005年施行以來，時隔21年的首次大修，將強化防範和打擊傳銷的工作機制和措施。