大廠集體為AI找錢　傳字節跳動將獲2000億貸款

9月3日，據第一財經報道，字節跳動即將完成一筆規模達296億美元（約合人民幣2000億元）的銀團貸款。該筆貸款最初計畫籌集200億美元，因銀行認購踴躍，最終規模擴大至296億美元。若交易順利完成，這將成為2026年亞洲地區第二大美元計價銀團貸款。



報道稱，字節跳動此次銀團貸款因市場需求旺盛，較原計劃大幅擴容近50%，資金將主要用於一般企業用途。目前交易尚未正式簽約，各參與銀行仍在確認最終的額度分配。

該筆貸款順利落地後，其規模將僅次於軟銀集團今年3月完成的400億美元過橋貸款。這也將是字節跳動自2024年籌集約108億美元境外貸款以來，最大規模的一次境外融資活動。

當時，其透過包括國際和中國銀行在內的20多家貸款機構籌集了資金。花旗集團、高盛集團和摩根大通是上次貸款的協調人，所得款項部分用於為2021年籌集的50億美元雙期貸款進行再融資。

2026年3月12日，字節跳動的豆包AI大型模型在中國上海亮相。（Getty）

至於此次這筆貸款的用途，報道指出，字節跳動正在加速人工智能領域的投入，公司考慮將2026年的資本支出提升至最高700億美元，約為2025年水準的兩倍以上，巨額資金將主要用於擴建資料中心及其他AI基礎設施。

這筆貸款是科技大廠集體找錢的最新進展。AI資本開支競賽之下，股權配售、發債、銀團貸款多路並進。

最新的股權融資來自阿里巴巴。8月24日，阿里在港交所公告完成800億港元新股配售定價，以每股112.70港元發行7.1億股，較8月21日收市價折讓8.37%，淨籌約797億港元，全部投向全線AI能力與AI基礎設施建設，8月26日完成交割。

配售對應持續加碼的AI投入。阿里2025年2月宣佈未來三年投入3800億元建設雲與AI硬件基礎設施，截至2026年6月末已投入約1900億元，第二季資本開支676.78億元，同比增長75%。

事實上，字節跳動近年來在AI領域的佈局也持續鋪開。公司創始人張一鳴在不久前的一次內部會議上明確「AI是戰略」，表示做模型要堅持長期主義、延遲滿足感，字節跳動「應該願意為長期目標犧牲一部分短期收益」。

截至發稿，字節跳動方面暫未就上述消息作出回應。市場普遍關注該筆貸款的最終簽約時間和具體參與銀行名單。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

