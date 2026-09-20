一箭四星！中國成功發射株洲太空星際PIESAT-2 13~16星

9月19日18時50分，中國在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將株洲太空星際PIESAT-2 13～16星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。這次任務是長徵系列運載火箭的第668次飛行。



中國在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將株洲太空星際PIESAT-2 13～16星發射升空。（新華社）

此次發射的四顆衛星是SAR（合成孔徑雷達）衛星，由中國民營衛星企業銀河航天自主研制。衛星搭載了高分辨率SAR載荷，以及星上智能處理、星上任務規劃等載荷，持續打通從衛星在軌智能解譯到地面應用輸出的全鏈路，實現遙感數據的在軌即時處理，未來將賦能太空智能基礎設施建設。

此次任務是長征系列運載火箭的第668次飛行。長征二號丁運載火箭是中國航天科技集團八院抓總研制的常溫液體二級運載火箭，具有可靠性高、經濟性好、適應性強等特點，具備不同軌道要求下單星、多星發射能力，700公里太陽同步軌道運載能力為1.3噸。

此次任務是長征系列運載火箭的第668次飛行。

截至目前，銀河航天已成功發射53顆自主研制的衛星，其中包括10餘顆SAR衛星。

銀河航天SAR衛星總師段曉介紹稱，公司研制的多顆SAR衛星已實現星載處理載荷的規模化在軌應用。依託星上實時智能解析能力，衛星可直接在軌完成數據篩選、預處理與信息提取，有效降低星地鏈路的數據回傳壓力，大幅提升遙感數據的處理效率與業務服務響應速度。

中國商業航天新進程：四星發射驗證SAR批產能力

而對於商業航天企業而言，本次任務的意義不僅在於新增4顆SAR衛星，更在於進一步驗證衛星從研制、批產到交付和發射的規模化能力。

今年3月，銀河航天曾公開已成功研制並批產近20顆SAR衛星，並計劃在2026年進一步提升量產規模。未來將通過流程優化、並行測試及數字化生產等方式壓縮衛星研制週期，使SAR衛星逐步由單星定制模式向標準化、批量化製造轉變。

從整體衛星製造能力來看，銀河航天的新一代衛星智慧工廠，具備柔性化生產、自動化總裝、程序化測試、數字化研制等特點，能夠低成本批產各類高性能衛星，研制週期較傳統模式大幅縮短。

衛星數量的增長也在持續印證這一製造能力。8月25日，銀河航天研制的靈知09泰國立方星隨長征六號丙運載火箭發射升空，這是中國商業航天衛星企業首次面向東南亞國家完成整星研制、發射及在軌交付；截至當時，銀河航天累計成功發射49顆自主研制衛星。

銀河航天靈知09泰國立方星。（人民日報）

值得關注的是，銀河航天今年3月已完成IPO輔導備案，向資本市場進一步邁進。 在商業航天從技術驗證轉向規模化製造和商業交付的背景下，衛星批產效率、單星成本以及在軌運營和數據服務能力，正在成為企業競爭的重要指標。本次4顆SAR衛星成功發射，也為銀河航天進一步擴大SAR衛星規模化生產和商業應用提供了新的在軌驗證。

今年3月，銀河航天曾公開已成功研制並批產近20顆SAR衛星，並計劃在2026年進一步提升量產規模。

今年3月，銀河航天曾公開已成功研制並批產近20顆SAR衛星，並計劃在2026年進一步提升量產規模。未來將通過流程優化、並行測試及數字化生產等方式壓縮衛星研制週期，使SAR衛星逐步由單星定制模式向標準化、批量化製造轉變。