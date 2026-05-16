一箭5星！力箭一號遙十三運載火箭成功發射　累計送百星入軌

5月15日，國內商業航天企業中科宇航的力箭一號遙十三運載火箭在東風商業航太創新試驗區，採用「一箭5星」方式將衛星精準送入預定軌道，發射任務成功。



中科宇航力箭一號遙十三運載火箭採用「一箭5星」方式將衛星精準送入預定軌道，發射任務圓滿成功。（央視新聞）

中科宇航力箭一號遙十三運載火箭採用「一箭5星」方式將衛星精準送入預定軌道，發射任務圓滿成功。（中科宇航）

據新京報報道，5月15日12時33分，中科宇航在東風商業航天創新試驗區使用力箭一號遙十三運載火箭，成功將泰景三號05A/05B星、天儀50星、天雁27星、吉林一號高分03D55星共5顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

報道指，此次任務是力箭一號運載火箭的第13次飛行，也是力箭系列運載火箭第14次發射，迄今合計將100顆衛星成功送入太空，入軌載荷總品質突破18噸，在民商火箭發射服務市場中市佔率穩居首位。

報道指，力箭一號運載火箭能實現「每週一發」的高頻發射，主要依託三大系統突破：

一是技術層面上，憑藉固體火箭無需加注燃料、可長期存儲的快速回應優勢，加上通用平台化設計，實現箭體與衛星任務的多樣化適配能力。

二是在生產層面上，借鑒汽車工業脈動式節拍化生產模式，多箭並行總裝，具備年產30 發的批量製造能力。

三是在發射層面上，自建專屬技術廠房與發射工位，優化作業流程，實現箭體提前總裝測試、整體轉運發射，大幅壓縮發射準備週期，達成航班化發射。

力箭一號總設計師史曉寧表示，百星入軌標誌着中科宇航已完成從科研型組織向專業化、成熟化商業發射服務商的根本性跨越。