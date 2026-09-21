中共中央政治局：二十屆五中全會10月26日至29日在北京召開

新華社報道，中共中央政治局9月21日召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。



中共中央政治局聽取了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆五中全會審議。

會議指出，這次徵求意見發揚民主、集思廣益，各地區各部門各方面對決定稿給予充分肯定，認為決定稿實事求是總結新時代全面從嚴治黨的成就和經驗，深刻分析當前和今後一個時期黨的建設面臨的形勢和任務，對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署，體現了以習近平同志為核心的黨中央強黨強國的歷史主動，對於推進新時代黨的建設新的偉大工程，團結帶領全國各族人民以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大現實意義和長遠指導意義。

會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平黨建思想，圍繞實現黨的使命任務，落實新時代黨的建設總要求，以黨章為根本，堅持黨的先鋒隊性質，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，著眼于提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫，堅持嚴的基調不動搖，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，全面推進黨的各方面建設，充分激發全黨積極性主動性創造性，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，持續增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨始終成為走在時代前列、人民衷心擁護、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

會議強調，全黨必須從鞏固黨的執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面。