習近平主持中央政治局會議　應對極端天氣研究部署防汛抗旱工作

6月30日，中共中央政治局6月30日召開會議，研究部署防汛抗旱工作。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，今年主汛期中國極端天氣氣候事件仍將偏多、旱澇並重，各地區各有關部門要進一步提高思想認識，樹牢底線思維、極限思維，立足防大汛、抗大旱、防強颱風，採取有力措施做好防汛抗旱、搶險救災各項工作。



會議強調，要始終把人民生命安全放在首位，提高監測預報精準度，及時果斷組織人員轉移避險，嚴防出現群死群傷。要確保大江大河大湖防洪安全，全面加強河湖行洪空間管控。高度重視旱澇急轉風險，堅持防汛抗旱兩手抓，加強水源統一管理和調度。要保障重大基礎設施和在建工程度汛安全，強化隱患排查，加強農業基礎設施防護。

6月18日，深圳暴雨，市環水集團羅湖分公司工作人員第一時間趕赴值守點，清理雨水口垃圾，加速排水。（深圳發布）

會議提到，要快速高效搶險救援救災，進一步做好力量、裝備、物資準備，加強統籌部署和預置布防，提高極端情況下的救援能力。要用心用情做好救災救助工作，切實保障受災群眾基本生活。要堅持資源向基層傾斜、力量向一線下沈，著力提升基層防汛減災救災能力。

會議也要求基層黨組織和廣大黨員幹部在防汛抗旱、搶險救災一線勇挑重擔、衝鋒在前，有力維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。