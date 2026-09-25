Gucci打破傳統推｢中國製造｣運動鞋　業內人士：恐削弱品牌形象

Gucci（古馳）已開始銷售標有「中國製造」字樣的新款高端運動鞋，打破品牌長期以來在意大利生產的傳統。一些業內觀察人士認為，在古馳力爭重新吸引中產階級消費者之際，此舉可能削弱品牌的高端形象。



據路透社報道，此舉凸顯古馳設計師德姆納（Demna）面臨的挑戰：他既要推出創新產品，又要控製成本，以吸引所謂「嚮往奢侈品的消費者」（aspirational shoppers）。這類消費者佔奢侈品消費者的大多數，相比超級富豪對價格也更為敏感。

德姆納推出了一款名為「Drip」的未來感運動鞋，讓人聯想到他此前執掌巴黎世家（Balenciaga）時期。據古馳官網，這款運動鞋標有「中國製造」字樣。路透社也在巴黎一家古馳門店看到，店內展示的Drip鞋款帶有相同標籤。

古馳在聲明中說，意大利將「始終是古馳製造模式和品牌身份的核心」，但公司決定與中國製造商合作，就如過去生產手錶和眼鏡等產品時，也曾與瑞士和日本供應商合作。

古馳發言人強調，公司並沒有將更多生產轉移到意大利以外的計劃。Drip運動鞋在歐洲的零售價約為800歐元（約7146港幣），在美國約為1000美元（約7843港幣）。儘管價格低於古馳許多其他鞋款，但仍屬於奢侈品價位。

據報道，古馳官網上其他標有原產地的鞋款均產自意大利。

中國是全球運動鞋生產中心，中國製造商在大眾和高端品牌中均享有良好聲譽。不過，一些分析人士認為，對古馳而言，打破「意大利製造」傳統可能引發消費者反彈。

貝倫貝格（Berenberg）分析師在一份報告中指出，產品產地可能與古馳力求重新確立的奢侈品牌定位並不協調。古馳是開雲集團（Kering）旗下旗艦品牌，過去三年的銷售額已減半，導致利潤率承壓，集團也因此關閉數十家門店。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

