印媒讚中國航天發展：45小時發射4枚火箭，上演衛星「閃電戰」

《印度快報》網站9月21日報道，中國航天事業蓬勃發展，45小時發射4枚火箭，上演衛星「閃電戰」。



報道稱，美國東部時間9月15日至16日，中國45個小時從多個發射場將4枚不同火箭發射入軌。本輪密集發射表明，中國航天行業在國有航天機構和民營商業航天企業的共同推動下迅速發展。



據美國太空網站報道，這四次任務均取得成功。報道稱，這一系列發射始於美國東部時間9月15日凌晨2時26分，藍箭航天公司在中國西北部的東風商業航天創新試驗區發射了朱雀二號改進型火箭。

朱雀二號改進型火箭「一箭六星」發射成功。（科技日報）

這枚液氧甲烷運載火箭將10顆衛星送入預定軌道，執行千帆星座組網任務。如果千帆計劃順利推進，最終將發射大約1.5萬顆衛星。當天晚些時候，美國東部時間下午6時，東方空間公司在東海海域發射一枚引力一號火箭，將9顆衛星送入預定軌道。

第三次發射發生在美國東部時間9月16日晚8時32分，國有企業中國航天科技集團有限公司從海南商業航天發射場發射一枚長征十二號運載火箭，搭載了GW星座衛星。GW星座計劃發射1.3萬顆衛星。

大約兩小時後，美國東部時間晚10時40分，一枚快舟十一號火箭從酒泉攜帶著天儀空間公司的兩顆衛星發射升空。快舟十一號由一家地方國有企業運營。

7月5日21時43分，長征八號甲運載火箭成功發射千帆組網衛星，平板衛星堆疊規模首次提升至1箭20星，所有衛星準確送入預定軌道，順利完成星箭分離，發射任務取得圓滿成功。千帆星座增至238顆。（新民晚報）

雖然這四次發射體現了中國在短時間內執行多項軌道任務的能力，但四次任務均未嘗試一子級回收。

儘管如此，中國在火箭回收技術方面仍在不斷取得進展。過去兩個半月，藍箭航天的朱雀三號和航天科技的長征十號乙火箭實現了一子級回收。

報道認為，中國接連發射四枚火箭，表明中國火箭發射領域變得日益多元化。這四次任務涉及一枚商業液氧甲烷火箭、一枚海基固體火箭、一枚國有長征系列火箭和一枚攜帶雷達衛星的快舟系列火箭。這些發射活動也體現出，中國航天發射體系正被用於部署大型衛星星座。

2024年9月26日，「盛世啟航—新中國成立75周年成就」展覽系列舉行開幕典禮。圖示中國長征系列火箭。（政府新聞處圖片）

另據美國《華爾街日報》網站9月21日報道，在太空探索技術公司（SpaceX）準備首次將其「星艦」火箭送入地球軌道之際，包括中國在內的多個國家也在尋求發展自己的技術，以挑戰SpaceX。

報道稱，專家表示，SpaceX在火箭發射行業的崛起，也推動中國加快自身發展。隨著中國持續追趕，中國公司可能很快就會開始與SpaceX展開競爭。「中國在火箭發射領域已經緊隨美國之後，並且是全球第二大發射服務提供方。」研究太空經濟的喬治敦大學兼職教授帕特里克·貝沙說。

2026年8月30日，一枚SpaceX獵鷹重型火箭搭載着NASA的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope），從美國佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心升空。（Reuters）

報道稱，7月，中國首次成功實施重復使用運載火箭回收任務，是其可重復使用火箭研發的里程碑。多年來，正是這項技術幫助SpaceX壓低成本、提高發射頻次。伯恩斯坦公司的分析師表示，這一里程碑比預期提前六個月實現。他們將中國稱為「有力競爭對手」。

上周，中國在48小時內由多個發射服務商執行了四次發射任務，其中包括民營商業航天企業和國有航天集團，凸顯中國發射行業的多元化程度正在提升。報道指出，中國星網的GW星座對標SpaceX星鏈衛星互聯網服務。研究中國航天產業的傑克·康格拉姆表示，目前該星座已有逾200顆衛星處於活躍狀態。相比之下，據天文學家喬納森·麥克道爾估算，

SpaceX約有1.11萬顆正在工作的「星鏈」衛星。SpaceX並不與中國發射服務商直接競爭，因為中國相關企業主要面向政府銷售服務。但貝沙說，這種局面可能會改變。「中國希望向其他國家出售服務，形式可以是為這些國家發射衛星，也可以是出售一整套方案，包括衛星、發射和下行鏈路」。

貝沙指出，若擴大服務外國客戶，中國企業將不僅與SpaceX展開直接競爭，也會與其他美國火箭發射公司形成競爭，這還可能推動歐洲市場的競爭。

本篇文章轉載自《參考消息》。

