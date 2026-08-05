中國商業航天10年增至600多家　美報告：以「驚人」的速度發展

官媒《參考消息》引述英媒7月29日報道，美國戰略與國際問題研究中心的一項研究稱，中國商業航天領域正以「驚人」的速度發展。



該智庫的報告指出，自2014年向民間資本開放以來，中國商業航天產業已實現跨越式發展，從事發射服務、衛星通信等航天活動的企業數量已從幾十家增至600多家。



中國成功發射千帆極軌01組衛星。（人民網）

報道指出，中國各地正在興建航空航天產業集群，火箭發射場和相關設施數量也在增加。至少已有10家初創企業崛起，成為國有「長征」系列火箭的競爭對手。

撰寫這份報告的前五角大樓官員卡里·賓根（Kari Bingen）表示：「美國主要關注中國官方的太空及登月計劃。我們並未關注中國的商業航天進步，而中國在這一領域正以驚人的速度和規模發展。」

研究顯示，「GW星座」和「千帆星座」都計劃在太空部署超1萬顆衛星，將與美國太空探索技術公司（SpaceX）的「星鏈」衛星星座展開直接競爭。與此同時，中國正推動建設兼具民用和軍事用途的近地軌道衛星寬帶網絡。

「千帆星座」2026年為巴西提供服務，圖為雙方代表簽署協議。（網上圖片）

中國還在建設自動化衛星生產「超級工廠」，其衛星年產能預計已達到4100至5000顆。賓根稱，「北京正在培育一個強大的商業航天生態系統，扶植初創企業、吸引投資者，並實現大規模產業化——這將同時惠及其經濟和軍事發展。」

報告指出，這不僅僅關乎火箭與衛星，「商業航天系統正日益成為支撐全球通信、信息獲取、經濟活動和國家實力的基礎設施的組成部分。誰能塑造這一生態系統，誰就能塑造更廣闊的全球戰略格局。」

美國戰略與國際問題研究中心指出，中國企業正將航天服務納入共建「一帶一路」倡議，試圖打造一條「太空絲綢之路」，將衛星通信、遙感和導航服務與融資、培訓及運營進行整合。

其中，「千帆星座」已與巴西和馬來西亞簽署協議，以擴大當地寬帶覆蓋，並與多個國家展開談判，尤其是在「星鏈」進展受阻的地區。報告還提到，衛星製造商銀河航天已在泰國設立一個地面試驗站，並已與多個國家達成合作協議。

2026年3月3日，人們走過星鏈（Starlink） 的展台。（Getty）

報告寫道，「通過將中國衛星網絡嵌入夥伴國家的數字生態系統，北京正為一個日益脫離西方平台、標準和影響運行的平行互聯網架構奠定基礎。」

美國戰略與國際問題研究中心指出，一旦中國企業能夠進行與SpaceX可重覆使用的「獵鷹9」號火箭相媲美的中型和重型運載火箭發射，它們很可能「利用中國的製造業基礎和成本優勢迅速擴大規模並提高發射頻率」，從而削弱美國的全球競爭力。