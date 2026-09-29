韓國店名「習近平」中餐館遭4中國男闖入大肆破壞　老闆決定改名

韓媒韓聯社及《朝鮮日報》等報道，韓國京畿道城南市一家店名和國家主席習近平姓名的韓文譯音相同的中式餐廳，近日深夜遭4人闖入大肆破壞，餐館招牌的「習近平」字樣被塗黑，店內各處被噴漆，廚房內的食材被噴殺蟲水，店內的地板和電腦也被用鐵鎚破壞。



警方調查發現，4名疑犯全是中國籍男子，且案發當天已從仁川國際機場逃回中國，懷疑犯案動機是不滿餐館的名稱。



韓國京畿道城南市一家店名和國家主席習近平姓名的韓文譯音相同的中式餐廳，近日遭四名中國人闖入破壞。（韓國SBS新聞畫面）

當地警方27日表示，這4名20至49歲中國籍男子的身分已經確認。報道指出，24日凌晨2時40分左右，這4名中國人闖入該中餐館大肆破壞，作案持續約一小時。

當地警方認為，案件為有預謀犯罪。4名疑犯此前均不曾訪問韓國，但8月底至9月中旬分兩批以旅遊簽證入境。經調查，4人在首爾某家小旅館住宿並準備作案。

4名疑犯犯案時都戴上口罩和帽子，犯案後一同乘的士返回首爾住處收拾行李，隨即前往仁川國際機場，乘坐當日上午的航班飛回煙台、上海等地。

店主向警方表示，八年前就開始用這個名字經營餐廳，但幾個月前開始不斷有人打電話或上門抗議店名。事實上，兩個月前就有人向餐廳招牌噴黑漆後逃離，當時警察也接到店主的報案。

韓國警方考慮透通國際刑警組織等國際司法合作途徑，追捕這4名已逃回中國的疑犯。

店主：餐廳改名

韓聯社29日報道，涉事餐廳時隔五天恢復營業。餐廳店主29日表示，由於擔心再次受破壞，且繼續使用原名可能會引發爭議，決定更改餐廳名稱，將此前讓人聯想到特定人物姓名的餐廳名稱改為普通名稱，新招牌將於下周安裝。