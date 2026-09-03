韓國光州雙年展爆｢台灣館｣爭議　中使館發聲：須遵守一中原則

韓國第16屆光州雙年展將於5日開幕，卻因片面將「台灣館」改名，引發台灣方面抗議，隨後主辦方恢復「台灣館」名稱，引發中方反彈，中國駐韓外交官隨即向光州市政府表達不滿，中國館於8月28日宣布撤展。



9月3日，中國駐韓國大使館發言人發表談話，強調韓方辦展需遵守韓國對華外交政策，符合國際法和國際慣例。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。



光州雙年展台灣館（Taiwan Pavilion）主視覺。（台灣文化部）

據此前報道，韓國光州雙年展（Gwangju Biennale）原定於9月5日開幕，主辦方在未事先徵得台灣策展人及藝術家同意下，將台灣原先使用的「Taiwan Pavilion」改為「NTMoFA Pavilion」（國立台灣美術館英文縮寫），刪去「Taiwan」字樣。

隨後台灣方面抗議，譴責光州雙年展進行政治審查。8月25日，光州雙年展基金會表示，接受台灣方面以「台灣館」名義佈展。然而，事件引發兩岸爭議，8月28日韓國方面證實，中方已要求撤回光州雙年展中國館的全部藝術作品。

韓國光州雙年展展覽館。（韓國觀光公社）

據央視新聞報道，9月3日中國駐韓國大使館發言人就光州雙年展事件發表談話。

發言人指出，韓方辦展需遵守韓國對華外交政策，符合國際法和國際慣例。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」(Taiwan，Province of China)，台灣參與多邊活動必須按照一個中國原則來處理。

發言人表示，光州雙年展主辦方頑固堅持錯誤做法，公然同意中國台灣地區使用完全不符合其身份的名稱參展，嚴重違反一個中國原則，直接損害中韓關係政治基礎。中方對此堅決反對，絕不接受。中方策展團隊已經宣布撤展，表達強烈抗議。

發言人續稱，去年以來中韓關係回到改善發展的正確軌道，符合中韓雙方的根本利益，值得中韓雙方倍加珍惜。雖然光州市政府已就光州雙年展涉台錯誤稱謂公開道歉，重申堅持一個中國。近期韓國政府一再重申堅持一個中國立場沒有任何改變。但韓國極少數政客和社會團體為了一己私利，在涉台問題上挑戰中方紅線，傷害中國人民感情，干擾破壞中韓關係改善發展。另外台灣當局不擇手段企圖在韓國搞突破，與背後政治勢力沆瀣一氣。

發言人強調，中方維護自身核心利益、反對「台獨」分裂勢力的決心堅定不移。任何人、任何勢力試圖藉打「台灣牌」干擾破壞中韓關係的圖謀都不會得逞。中方強烈敦促雙年展主辦方和光州市政府立即糾正錯誤。中方保留捍衛自身利益的權利。