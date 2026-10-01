雲南昆明盤龍區4.3級地震　震感強烈民眾急跑至室外避險｜有片

9月30日傍晚6時31分，雲南昆明市盤龍區發生4.3級地震。市區震感強烈，高層樓房吊燈與窗戶劇烈晃動，民眾紛紛跑至室外避險。



中國地震台網正式測定，9月30日傍晚6時31分，雲南昆明市盤龍區發生4.3級地震，震源深度10公里，震中位於北緯25.09度，東經102.73度。

目前，當地暫無人員傷亡和財產損失報告。震中電力、交通、通信未受影響。

室內民眾感受到劇烈晃動後，迅速跑至室外。（影片截圖）

室內民眾感受到劇烈晃動後，迅速跑至室外。（影片截圖）

室內民眾感受到劇烈晃動。（影片截圖）

閉路電視畫面顯示，室內民眾感受到劇烈晃動後，迅速跑至室外，吊燈晃動明顯。

地震發生時，昆明市區感受到強烈震感。當地市民稱，辦公樓高層有明顯震感，窗戶有晃動。

雲南地震台正高級工程師洪敏介紹，本次地震震中附近的盤龍區、五華區、西山區、官渡區、呈貢區震感強烈，大量群眾外出避險。昆明主城區抗震設防烈度為8度，房屋主體結構抗震能力較強，市民無需恐慌。

他表示，本次地震發生在黑龍潭-官渡斷裂上，該斷裂為早-中更新世斷裂，斷裂發震能力較弱，歷史上昆明主城區地震活動總體偏弱，1900年以來，最大地震是1937年11月10日呈貢5.0級地震。省地震局初步分析認為，本次地震為正常的地震活動。