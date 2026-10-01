美國盯上韓國晶片在華產能　三星西安廠成「戰略風險」？

9月30日，美國眾議院中美戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員約翰．穆勒納爾致信國務卿魯比奧，要求美國政府加強審視韓國與中國不斷發展的關係。他列舉的問題包括中韓高層交往、台灣問題以及韓國國內針對中美企業的監管。在科技領域，他特別點出了三個地點：三星電子西安工廠，以及SK海力士位於無錫和大連的工廠。



穆勒納爾認為，這些位於中國境內的韓國半導體產能，可能成為北京對盟國科技生產施加影響的「杠杆」。這意味著，華盛頓對盟友半導體產業的關注，正在從「你使用什麼設備」，進一步轉向「你的關鍵產能究竟放在哪裡」。

被點名的這幾座工廠確實有著重要意義。三星西安基地承擔NAND快閃記憶體生產，也是三星最重要的海外存儲晶片基地之一。TrendForce今年援引產業資訊估算，2025年中國約占三星NAND總產量的30%至35%。SK海力士的無錫基地則長期承擔DRAM生產，公司自己將其稱為「最大規模海外生產基地」；TrendForce估計，2025年中國工廠約占SK海力士DRAM產量的35%至40%，NAND產量更達到40%至45%。

也就是說，如果把三星和SK海力士視為美國AI和數據中心供應鏈的重要組成部分，那麼相當一部分存儲晶片產能實際上仍然落在中國。

這正是美國近年來不斷收緊政策的背景。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

2023年，美國曾給予三星和SK海力士中國工廠「經驗證最終用戶」（VEU）資格，使它們可以在無需逐批申請許可證的情況下進口部分美國半導體設備。但2025年，美國商務部取消了這一待遇，並明確表示，原則上仍會允許這些企業維持中國現有工廠運轉，卻不打算批准它們在中國擴大產能或升級技術。相關變化從2025年12月31日起生效。

此後，三星和SK海力士獲得了2026年度設備進口許可，但政策已經從長期豁免變成需要持續獲得華盛頓批准。

這帶來了一個頗具諷刺意味的後果。

路透社今年8月報道稱，三星和SK海力士近年一直在評估中國中微公司（AMEC）的刻蝕設備，以防美國進一步限制它們的中國工廠獲得西方設備、維修和零部件。三星和SK海力士均否認曾為中國工廠測試中微設備，但路透社援引知情人士稱，相關評估已經持續約兩年。

換句話說，美國希望透過設備出口管制降低中國半導體產業獲得先進技術的能力，但對韓國企業而言，如果美國設備未來越來越難進入中國工廠，最現實的備選方案恰恰可能是尋找更多中國設備。

因此，穆勒納爾現在提出的問題，比單純的出口管制又向前走了一步。

韓國三星電子在半導體領域擁有一定優勢，但2019年受行情惡化影響，半導體銷售額下降明顯。（VCG）

過去美國的邏輯是：韓國企業可以繼續在中國生產，但必須依賴美國許可獲得關鍵設備，而且不能無限升級。

現在國會部分議員開始進一步追問：如此大規模的盟國產能長期留在中國，本身是不是已經構成供應鏈風險？

這兩者區別很大。如果這種觀點進一步進入美國政府政策，那麼三星西安、SK海力士無錫和大連面臨的長期壓力，就不再只是「還能不能買美國設備」，而可能變成「這些產能是否應該逐步遷離中國」。

但讓三星和SK海力士迅速撤出中國同樣不現實。幾十年來形成的工廠、供應商、工程師體系以及龐大的既有投資，都決定了遷移不是簡單複製一座工廠。美國自己也高度依賴韓國存儲晶片：在AI繁榮帶動HBM、伺服器DRAM和企業級SSD需求激增的情況下，過快壓縮中國現有產能甚至可能反過來擾動美國科技企業的供應。

所以，這次國會質詢真正值得關注的，不是韓國是否正在「倒向中國」。

而是美國對半導體盟友提出的要求正在變化：從限制中國獲得先進設備，逐漸轉向要求整個盟友供應鏈在地理上也降低對中國的依賴。

對三星和SK海力士來說，這恐怕才是西安、無錫和大連突然被寫進美國國會政治議程的真正原因。