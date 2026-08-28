台灣晶片恐受特朗普關稅波及　AI伺服器、Notebook或一併納稅

美國總統特朗普政府據報正考慮推出新一輪半導體關稅，課稅範圍可能不只限於進口晶片，還將擴大至搭載晶片的手提電腦、遊戲機及資料中心伺服器等科技產品。由於美國高度依賴台灣先進晶片供應，相關政策可能直接衝擊台灣半導體業及美國AI供應鏈。



美國政治新聞網站《POLITICO》報道，美國商務部長盧特尼克傾向將外國企業獲得的關稅減免額度，與其在美國投資晶片製造的規模掛鈎，以鼓勵半導體企業赴美設廠。

特朗普政府亦考慮按不同國家制定個別關稅稅率及進口配額，並針對各國主要半導體製造商訂立規範。新制度可能分階段實施，但實際稅率及細節仍未定案，未來數周至數月仍可能大幅修改。

科技業者表示，他們並不反對晶片製造回流美國，但興建先進晶圓廠耗資龐大，而且需要多年才能投產。在美國形成完整產能前，美企仍須依賴台灣、韓國及馬來西亞等亞洲供應鏈，其中台灣生產全球逾九成最先進晶片。

據報導，盧特尼克屬意的模式，類似美台於今年1月達成的貿易協議安排，即台積電可按照赴美投資規模，取得相應的晶片免稅輸美額度。台積電已承諾在亞利桑那州投資2650億美元，但即使所有建廠計劃完成，預計亦只有約三成最先進產能設於美國，且大部分仍需數年才能投入生產。

2023年1月24日，位於美國亞利桑那州鳳凰城的台積電工廠。（Getty）

一名經常與特朗普政府高層會面的業界人士估計，美國建立足夠的本土晶片產能至少需要五年。他直言「這筆帳根本算不攏。官方討論的免稅進口額度，光給超大規模雲端業者都不夠用，更別提其他產業。我們根本無法在美國採購這些晶片，因為本土產能目前根本不存在」。

新的關稅政策變化也引來業界警告，包括亞馬遜、Google及Meta等美國科技巨頭正投入巨資興建AI資料中心，新關稅將提高進口晶片成本，拖慢資料中心擴建，甚至迫使企業取消部分建設計劃，亦可能推高伺服器、電腦及其他電子產品價格。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

報道引述一名前特朗普政府官員、現任大型企業高層批評，稱這絕對是追求美國AI霸權最蠢的方式，等同在起跑線上先打斷自己的雙腿。

報道指出，這反映特朗普政府的兩項政策目標存在矛盾，一方面希望利用關稅迫使晶片製造回流美國，另一方面又要依賴台灣等亞洲供應鏈，維持美國在人工智能領域的領先地位。