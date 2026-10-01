華為首度國慶日發Mate 90新機　余承東：中國半導體業的時代答卷

撰文：許祺安
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華為今（1）日舉行Mate 90系列及全場景新品發表會，係首次在國慶當天發布旗艦手機並同步開售，推出Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Pro Max典藏版及非凡大師等機型。

華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東在會上表示，Mate 90全系列搭載旗艦晶片，整機在CPU、GPU及NPU方面的性能均有提升，並自信形容Mate 90系列是「中國半導體行業的時代答卷」。

余承東介紹，麒麟晶片一直以來與Mate系列相互成就，今次Mate 90搭載麒麟9030晶片，Mate 90 Pro搭載麒麟9035晶片，Mate 90 Pro Max則搭載麒麟9050 Pro晶片。其中，Mate 90 Pro Max透過eSIM與實體SIM卡的組合，實現華為所稱的業界首發「四卡三待」功能。

華為10月1日發表Mate 90系列，首次在中國國慶當天發布並同步開賣。（華為）

根據發布會公布的數據，麒麟9030相較上代Mate 80所搭載的麒麟9020，CPU效能提升13%，GPU提升54%，NPU提升13%，麒麟9035相較麒麟9030，CPU效能提升11%，GPU提升10%，NPU則提升51%。

據華為介紹，這項設計可突破尺寸限制，每平方毫米電晶體數達2.38億，密度較麒麟9030 Pro提升28%。晶片透過高密度垂直互連通道，實現訊號直接傳輸，訊號傳輸鍵合數量達500萬，跨Die傳輸頻寬為125TB/s，時脈緩衝器數量減少55%，關鍵路徑時延下降30%。

華為表示，麒麟9050 Pro採用靈犀CPU，具備9核心、16線程，多核心效能提升23%，麒麟9050 Pro更是搭載第十代ISP，長焦清晰度提升34%，巴龍基頻則支援超5.5G通訊效能。

在整機性能表現方面，華為稱，Mate 90系列透過「軟硬芯雲」垂直整合，Mate 90性能較Mate 80提升27%，Mate 90 Pro較Mate 80 Pro提升20%，Mate 90 Pro Max較Mate 80 Pro Max提升31%。

華為常務董事余承東。（視覺中國）

余承東亦介紹，Mate 90首發多人互助通訊共享功能，可將多台Mate設備的網絡能力聚合。當單台設備訊號受限時，周圍設備可共同提供網絡補充，最多支援4部手機同時互助。

華為表示，在高鐵站下載檔案、演唱會現場發送影片或上傳大型檔案等網絡較差的環境下，使用者可透過多裝置共享網絡能力，改善連線體驗。據其公布的數據，高鐵站下載檔案的表現提升40%，演唱會影片發送的表現提升30%。

余承東在發布會最後表示，今天華為把最強大的麒麟晶片、最創新的鴻蒙系統，搭載在最強大的Mate上。Mate 90系列是中國半導體行業的時代答卷，也是中國作業系統產業的創新答卷。

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