華為發佈首款搭載｢邏輯折疊｣技術晶片手機Mate XT 2 19999元起售

華為9月7日在廣州舉行HarmonyOS 7｜HUAWEI Mate XT 2及全場景新品發佈會，正式推出新一代三摺疊手機Mate XT 2非凡大師。



新機首發搭載麒麟9050 Pro晶片，這是繼華為Mate 40全球發佈會之後，華為時隔六年再次在旗艦發佈會上推出全新高性能晶片。余承東在發佈會上宣佈，Mate XT 2售價為19999元（人民幣，下同）起。



新機首發搭載麒麟9050 Pro晶片，這是繼華為Mate 40全球發佈會之後，華為時隔六年再次在旗艦發佈會上推出全新高性能晶片。（IT之家）

新機首發搭載麒麟9050 Pro晶片，這是繼華為Mate 40全球發佈會之後，華為時隔六年再次在旗艦發佈會上推出全新高性能晶片。（IT之家）

華為Mate XT 2 非凡大師。（微博）

整機性能較上代提升42%

據新華社、科技領域新媒體《IT之家》，麒麟9050 Pro是首款採用「邏輯摺疊」技術的高性能晶片。據介紹，該晶片在單晶片內將邏輯單元分層排布，如同從平層升級為複式，內部增設垂直互聯通道，好似加裝「電梯」，信號傳輸路徑更短、時延更低、性能更好。

這是全球首款量產搭載「邏輯摺疊」技術的手機晶片。據介紹，麒麟9050 Pro採用3nm級別工藝，晶片電晶體密度較傳統2D設計提升53.5%。搭配首發HarmonyOS 7，整機性能較上代提升42%。

據介紹，麒麟9050 Pro採用3nm級別工藝，晶片電晶體密度較傳統2D設計提升53.5%。搭配首發HarmonyOS 7，整機性能較上代提升42%。（IT之家）

全球首發「硬件防窺屏」功能

Mate XT 2採用左右翻摺的「展翼三摺疊」形態。完全展開後機身厚度控制在3.5毫米，呈現10.2英寸業界最大3K超清摺疊大屏。

Mate XT 2採用左右翻摺的「展翼三摺疊」形態，機身厚度控制在3.5毫米。（微博）

外屏配備玄武昆侖玻璃，抗跌落性能提升30倍，耐刮擦性能提升16倍；內屏採用超韌多重複合疊層結構。新機還全球首發「靈盾防窺屏」功能。

新機還全球首發「靈盾防窺屏」功能。（IT之家）

據介紹，靈盾防窺屏採用獨立雙像素設計，開啟防窺後窄視角像素點亮，只能正面看到內容，側面顯示黑色，不影響機主正常觀看顯示，支持雙擊外屏或智控鍵快捷開啟。

Mate XT 2非凡大師版售價19999元起售

Mate XT 2非凡大師版售價19999元人民幣起，「頂配版本」16GB + 1TB靈盾防窺屏版售價 24999元。新機全系搭載麒麟9050 Pro晶片，配合HarmonyOS 7，實現軟、硬、芯、雲深度協同。

Mate XT 2非凡大師版售價19999元人民幣起。（IT之家）

華為常務董事、終端BG董事長余承東主持發佈會。演員劉德華亦到場出席發佈會。