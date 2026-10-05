中國、尼泊爾科學家開展跨境巨災應急聯合科考　還原災害全鏈條

今年8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。中國應急管理部9月17日稱，泥石流造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸562人死亡失蹤，災情正在進一步核查。



中國地質大學（北京）與尼泊爾科學院組建了喜馬拉雅「8·26」極端地質災害應急跨境科學考察隊，10月4日，中國專家從成都正式啟程，赴尼泊爾開展巨災應急聯合科考。



中國、尼泊爾科學家開展跨境巨災應急聯合科考。（央視新聞）

由於災害跨國界演進，僅靠單邊調查難以完整還原災害演化全貌，中國專家赴尼泊爾開展聯合現場溯源，成為還原災害全鏈條的關鍵一步。本次科考由中尼雙方共同組建，中國科學院院士王成善與尼泊爾科學院院士比沙爾·烏普雷蒂共同擔任首席科學家。科考隊伍包含了十餘家高校與科研院所的50餘名科研人員。

中國、尼泊爾科學家開展跨境巨災應急聯合科考。（央視新聞）

據報道，此次科考將綜合運用無人機航測、直升機勘查、野外地質編錄採樣等技術手段，着力釐清冰岩崩向碎屑流、泥石流、碎屑洪流、洪流逐級鏈式轉化的全過程，量化沿程侵蝕、搬運與堆積規律，為災害鏈全過程解析重建、吉隆口岸恢復重建提供紮實科學依據。此次科考將為氣候變化背景下喜馬拉雅「亞洲水塔」區域冰凍圈與岩石圈災害風險治理積累寶貴實踐經驗。