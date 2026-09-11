陝西「豬堅強2.0」遭泥石流活埋36天奇蹟生還　已瘦到無法站立

大陸陝西省商洛市驚現「豬堅強2.0」！一頭名叫「豬大」的家豬，8月5日遭土石流掩埋在豬圈下方，家人一度認定牠已無生還可能，沒想到整整36天後竟奇蹟活著被救出，但獲救時瘦到只剩40多公斤，雙腿無法站立。



獲救時暴瘦約30公斤

大陸陝西省商洛市驚現「豬堅強2.0」。（抖音＠美麗浙江）

陸媒《極目新聞》報導，「豬大」的飼主黨姓男子表示，今年3月家中養了兩頭豬，一頭個性安靜、一頭活潑，因此仿照動畫角色「熊大、熊二」取名「豬大」與「豬二」。但8月5日當地突降暴雨，洪水挾帶大量泥沙沖入村莊，黨男家門前道路及地勢較低的豬圈，都遭數公尺高的泥沙掩埋。當時「豬二」及時逃出，但「豬大」仍被困在豬圈裡。

「豬堅強2.0」獲救時瘦到僅剩40多公斤▼▼▼

沒想到，9日下午，黨男父親開始清理豬圈時，突然聽見微弱的豬叫聲。家人立即拿起鋤頭往泥土裡挖，結果竟發現「豬大」躲在一塊水泥板下方的狹小空隙中，還不斷用鼻子拱著泥土。

家人隨即合力清除周圍泥土與砂石，最終成功把牠救出，受困多日的豬大雙腿已無法站立，只能躺在泥土與水泥板形成的空間內。黨男推測，豬大被困期間，可能不斷用鼻子拱土，為自己撐出更多生存空間，「餓的時候應該也會吃土」，而「豬大」從原本約75公斤，暴瘦到僅剩約40多公斤。

死裡逃生的豬大，是否會在過年被宰來吃，黨男說，「先養到過年，暫時還沒想好。」至於「豬堅強」是2008年大陸四川汶川大地震時，一頭被埋在廢墟下36天奇蹟生還的豬，外界暱稱「豬堅強」。

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