湖南常德煙花廠去年爆炸釀9死26傷　官方公布調查報告多人被追責

湖南常德市去年6月發生煙花廠爆炸事故，造成9死、26傷。10月8日，湖南省人民政府事故調查組發布事故調查報告，認定該起事故是一宗因涉事企業違規使用電動三輪車運輸亮珠翻車引發，並涉及搶工期趕進度、違章冒險作業及中介機構出具虛假安全評價報告等多重違法違規問題的較大生產安全責任事故。



煙花爆竹內使用的亮珠為產生光色和閃光效應的核心顆粒，內含敏感氧化劑和可燃劑，摩擦、撞擊極易瞬間自燃爆轟，因此嚴禁非防爆非專用運輸載具作業。



爆炸現場。（影片截圖）

爆炸現場。（影片截圖）

事故發生於2025年6月16日08時23分許，位於湖南常德市臨澧縣的湖南省山洲煙花有限責任公司發生爆炸事故。據當時的現場救援指揮部通報，由於爆炸現場情況複雜、存在次生災害和二次爆炸等風險，救援人員歷經20多小時不間斷持續救援，最終證實該起事故共造成9人死亡、26人受傷，直接經濟損失達2319萬元人民幣。

根據最新公布的調查報告顯示，該起較大爆炸事故的直接原因，是涉事企業違規使用電動三輪車運輸亮珠，在運送過程中發生翻車從而引發爆炸。

附近民居玻璃被震碎。（影片截圖）

湖南花炮廠爆炸。（澎湃新聞）

調查同時指出，涉事企業在日常運營中存在多項嚴重違規，包括搶工期趕進度、違章冒險作業、「三超一改」（超許可範圍、超人員、超藥量以及擅自改變生產工藝）及分包轉包等問題；此外，相關中介機構亦被查出曾出具虛假的安全性評價報告，而有關黨委政府和監管部門也存在安全生產責任不落實、監管不力等失職失責情況。

事故發生後，湖南省委省政府高度重視。據報道，湖南省紀委監委隨即成立追責問責審查調查組，依規依紀依法對省應急管理廳、常德市應急管理局、常德市工業和信息化局、臨澧縣委縣政府、臨澧縣應急管理局、臨澧縣停弦渡鎮以及瀏陽市應急管理局等多個單位的相關公職人員，因存在失職失責問題展開嚴肅追責問責。