湖南臨澧煙花廠爆炸增致9死26傷　現場升蘑菇雲　民居玻璃被震碎

綜合內媒報道，6月16日上午，湖南一家鞭炮廠爆炸，影片可見蘑菇雲，有鞭炮聲傳來。據臨澧煙花廠爆炸事故現場救援指揮部消息，截至6月17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。



爆炸現場。（影片截圖）

爆炸現場。（影片截圖）

6月16日上午8時23分左右，湖南省常德市臨澧縣停弦渡鎮山洲村一煙花爆竹廠發生爆炸。網傳影片顯示，鞭炮廠爆炸有蘑菇雲騰起，據附近居民家中閉路電視影片顯示，住戶窗戶被震碎，可以聽到多聲巨響。內媒報道指，附近居民表示有震感，還有市民稱聽到5聲巨響。

《央廣網》報道，據臨澧煙花廠爆炸事故現場救援指揮部消息，截至6月17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。

附近民居玻璃被震碎。（影片截圖）

湖南花炮廠爆炸。（澎湃新聞）

據事故現場救援指揮部透露，爆炸現場情況複雜。目前，現場救援指揮部正組織精幹力量全力搜救。傷員救治、遇難者善後、傷亡人員家屬安撫等工作緊張展開。

附近民居玻璃被震碎。（影片截圖）

據現場消防救援隊員介紹，現場存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給搜救和救援帶來較大難度和風險。在20多個小時的不間斷、持續救援中，救援隊員通過遠程控制遙控水炮進行現場滅火，避免救援人員近距離接觸，有效防範次生災害。事故現場地處山區，沒有大水源。救援過程中，調派了28台水罐車，2台排澇車架設大功率排澇泵，採取遠程供水方式在廠區建立2個水炮陣地，控制了燃爆區域，防止火勢蔓延。