中方提名WHO總幹事的宋莉是誰？或繼陳馮富珍成第二位中國掌舵人

10月8日（周四）路透社報道，中方已提名衛生官員宋莉參與世界衛生組織（WHO）總幹事的競選，有望接替將於2027年8月15日離任的總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。



外交部發言人毛寧8日主持例行記者會時確認了中方對宋莉的提名，若宋莉順利當選，她將接替明年卸任的譚德塞，成為繼前香港衞生署署長陳馮富珍之後，第二位掌舵世衛組織的中國人。



10月8日（周四）路透社報道，中方已提名衛生官員宋莉參與世界衛生組織（WHO）總幹事的競選，有望接替將於2027年8月15日離任的總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

根據資料，現年52歲的宋莉為山東人是資深的公共衛生官員，在婦幼保健政策和國際合作領域擁有20年的經驗，現任全國婦聯書記處書記、黨組成員，屬副部級官員。她早年畢業於山東醫科大學，後取得北京大學衞生事業管理學博士學位，並曾獲世衛獎學金以高級訪問學者身份赴美國哈佛大學深造。

據官方簡介顯示，她曾積極參與國家應對重大公共衛生危機，包括「沙士」（SARS）、禽流感和新冠疫情等重大公共衛生危機的全國應對工作中發揮積極作用，2020年宋莉擔任一份新冠防控問答文件的總編輯，為疫情期間管理婦幼健康制定國家標準。

根據資料，現年52歲的宋莉為山東人是資深的公共衛生官員，在婦幼保健政策和國際合作領域擁有20年的經驗，現任全國婦聯書記處書記、黨組成員，屬副部級官員。（微博）

婦產科醫生出身 具逾20年婦幼衞生及國際合作經驗

宋莉由婦產科醫生出身，自2002年起轉戰公共衞生領域，擁有逾20年的婦幼健康政策制定與國際合作經驗。她曾任國家衞生健康委員會婦幼健康司副司長及司長，主導推動農村婦女住院分娩補貼、兩癌（乳腺癌及宮頸癌）篩查，以及預防母嬰傳播等重大婦幼政策。

根據世界衞生組織（WHO）官網上的個人履歷，她深度參與並主導制定了一系列婦幼健康領域的法規與政策，涵蓋助產技術、產前診斷及輔助生殖技術等規範與監管工作。

2021年6月8日，圖為中國國家衛生健康委婦幼健康司司長宋莉。（網絡圖片）

此外，她曾發起多項深化醫改的重大婦幼健康項目與國際合作，包括農村婦女「兩癌」篩查、住院分娩補貼、預防愛滋病及乙型肝炎母嬰傳播等，並於2022年獲全國婦聯頒發「全國巾幗建功標兵」稱號。

在國際公共衞生事務方面，宋莉亦長期擔任世衛組織多個諮詢小組專家，並擔任《柳葉刀》中國婦幼生殖健康委員會共同主席。據了解，宋莉曾參與世衛組織多項專家機制，並在中國與非洲國家的婦幼健康「南南合作」中擔任重要角色，向國際分享中國降低孕產婦及兒童死亡率的經驗。

11月初公布正式候選人名單

今次世衛總幹事換屆備受國際關注。隨著美國退出世衛組織，世衛正面臨嚴重的資金壓力並需進行大規模重組，而中國則宣布繼續支持世衛並加大資金投入。

據路透社報道，世衛組織將在11月初舉行的區域委員會最終會議後公布完整的候選人名單。目前，已有六位候選人在世衛組織網站上公開個人身份，他們分別來自沙特阿拉伯、比利時、卡塔爾、博茨瓦納、印尼和西班牙。