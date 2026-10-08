中方提名宋莉參加世衛總幹事選舉　外交部：對多邊主義的堅定支持

路透社10月8日（周四）報道，中方已提名衛生官員宋莉參與世界衛生組織（WHO）總幹事的競選，接替將於2027年8月15日離任的總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。



據報道，宋莉是資深的公共衛生官員，在婦幼保健政策和國際合作領域擁有20年的經驗。據官方簡介顯示，她曾積極參與國家應對重大公共衛生危機，包括「沙士」、禽流感和新冠疫情。

2025年1月28日，瑞士日內瓦，圖為世界衛生組織（WHO）的總部。（Reuters）

在北京，外交部發言人毛寧8日主持例行記者會時確認了中方對宋莉的提名。

毛寧表示，世衛組織是聯合國衛生健康領域專門機構，在全球衛生治理中發揮着領導協調作用。當前，多邊主義受到衝擊，全球衛生健康事業發展任重道遠。世衛組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，總幹事作用尤為重要。

毛寧又指，中方提名宋莉博士參與競選，體現了同各方攜手努力，共同推動構建人類衛生健康共同體的積極意願，表明了中方對多邊主義和世衛組織的堅定支持。中方相信，如宋莉博士當選世衛組織總幹事，將有助於這一組織在提升全人類健康福祉方面發揮更為積極的作用。

據路透社報道，世衛組織將在11月初舉行的區域委員會最終會議後公布完整的候選人名單。

目前，已有六位候選人在世衛組織網站上公開個人身份，他們分別來自沙特阿拉伯、比利時、卡塔爾、博茨瓦納、印尼和西班牙。

2021年6月8日，圖為中國國家衛生健康委婦幼健康司司長宋莉。（網絡圖片）

據官方介紹，生於1974年的宋莉現時擔任全國婦聯書記處書記。