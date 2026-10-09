尊界V800急煞時3踏板斷裂　胡錫進稱｢非常嚴重｣盼鴻蒙能徹底整改

內地知名汽車垂直媒體「懂車帝」近日發布一則百萬級電動車「尊界V800」的封閉場地制動測試影片，引發輿論高度關注。影片顯示，三輛全新未改裝的尊界V800在進行時速100公里的緊急煞車測試時，煞車踏板支架均發生斷裂，且斷裂位置與形態高度一致。



尊界汽車於10月8日晚間發布聲明回應，表示尊界V800的制動系統均高於國標及行業標準完成開發與驗證，自交付以來在用戶實際使用場景中未曾發生相關故障。但尊界同時強調，「用戶安全永遠是第一優先級」，即便是非標準的極端測試工況，公司仍希望提供更高的安全冗餘，將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。



針對此事，前《環球時報》總編輯胡錫進發表評論指出，煞車裝置作為汽車最關鍵的安全部件被踩斷，屬於非常嚴重的測試結果。他提醒，儘管網上隨後出現偽造鴻蒙智行聲明的假文件，質疑測試員「踩煞車過猛」，但從汽車安全角度來看，緊急煞車時的極限強度是不可妥協的。



有片｜內地車媒測百萬級尊界V800 急煞時3車腳掣支架均斷裂

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胡錫進分享自己的親身經歷表示，大約十年前他在德國參訪著名車廠時，汽車師傅曾強調，遇到突發狀況時駕駛者必須「一腳強烈跺下」煞車踏板，這是關鍵的避險技能；且師傅當時非常確定地指出，無論駕駛者使多大勁「跺」煞車踏板，都不可能將其跺斷。那次經驗讓他深刻認識到，合格的汽車煞車裝置必須具備極高的結構強度。

尊界V800。（截圖）

胡錫進分析，中國汽車行業競爭激烈的背景下，雖然常有「黑公關」或相互攻擊的傳言，但懂車帝作為專業機構，若在安全測試中造假將面臨嚴重的刑事責任風險。因此，如果懂帝的測試屬實且可信，鴻蒙智行與江淮汽車有必要如實找出問題的真實原因，向大眾說明並採取徹底的整改措施。

胡錫進表示，值得慶幸的是，據尊界汽車說明，截至目前在用戶的實際使用場景中尚未因此發生真實的事故與災難。

胡錫進分享參訪德國車企的經歷。（資料圖片）

他認為鴻蒙智行和江淮汽車應當把這次測試暴露的問題視為一次「幸運」，在尚未釀成現實悲劇前獲得時間和條件去糾正隱患，將更高的安全保障還給每一位尊界V800的駕駛者。作為中國電動汽車領域的重要技術推動者，他相信鴻蒙智行能夠克服此次挑戰，實現更穩健的持續發展。