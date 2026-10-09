有片｜內地車媒測百萬級尊界V800　急煞時3輛車踏板支架均斷裂

綜合內媒報道，今年8月，華為與江淮汽車聯合打造的尊界品牌的尊界V800車型上市。近日，內地車媒懂車帝發佈測評稱，三輛全新的尊界V800竟先後出現制動踏板支架斷裂的情況，且斷裂位置高度一致。目前該段影片在b站、抖音、微博和微信等多個平台已不可見，疑似被全部下架。



10月8日，尊界汽車回應稱，將進一步優化相關部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。



尊界V800。（截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

百萬豪車測評時腳掣支架斷裂

尊界品牌由華為與江淮汽車聯合打造，該品牌推出的百萬級MPV尊界V800於今年8月上市，售價76.6萬元（人民幣，下同）至101.6萬元。

10月8日，汽車垂類平台懂車帝發佈封閉場地制動實測影片：三輛全新、未經改裝的尊界V800，在連續以100公里/小時車速下緊急煞車的工況下，先後出現制動踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。

懂車帝的影片分析指出，尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐，而採用同供應商同材質的其他車型則有2至3層加強立板。此外，斷裂處存在熔接痕，料厚與加強筋設計偏弱，或導致塑料件局部強度不足。

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

懂車帝職員稱，三輛車踏板斷口與斷裂位置完全一致，推斷其在瞬時峰值制動載荷下結構穩健性不足。對於暴力測試的疑問，懂車帝回應稱，測試中是正常的煞車踏板大力制動，真實峰值數據為1612N。

消息發酵當日，江淮汽車股價大幅下挫。10月8日盤中封死跌停，收盤報24.72元，跌幅10.01%。截至今日（10月9日）上午10時，江淮汽車盤中再度跌停報22.25元，總市值為501.55億元。對比9月30日收盤619.22億元的總市值，短短兩個交易日，公司總市值合計蒸發約117.67億元。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

尊界回應：進一步優化該部件設計

10月8日21時08分，尊界汽車官方微博發佈《關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明》，稱尊界汽車的制動系統，按照高於國家標準（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高於行業標準（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程開發與驗證。自首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障。

尊界汽車最後稱將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。同時，尊界將對相關部件的設計驗證、試驗邊界與生產質量管理開展系統性覆核與補強，持續完善安全體系。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

尊界V800。（截圖）

專家分析：更像設計層面的系統性問題

據《澎湃新聞》報道，北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析，踏板支架斷裂是很罕見的。這是一個在傳統燃油車時代就得到了充分驗證的零部件，已經十分成熟。

懂車帝拆解顯示三車斷口與斷裂位置完全一致，這在業內人士看來更像設計層面的系統性問題，而非偶發批次故障。聲明沒有說明踏板支架的材質、結構設計，也沒有解釋為何在約1612牛的踏板力下即發生斷裂。

尊界V800。（截圖）

尊界V800。（截圖）

在張翔看來，若懂車帝測試屬實，召回是唯一的解決方式。他認為，尊界所提到的「為已交付用戶提供免費升級選擇」可以被看作一種變相召回。目前尊界這個曾經被三輛車用同一種方式驗證過的隱患，究竟屬於測試極限還是真實缺陷，仍有待廠家給出更完整的回答。