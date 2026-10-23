中國奢侈品消費變天　愛馬仕業績遜預期、二手市場逆勢增長20%

撰文：許祺安
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中國消費者持續收緊開支，連法國頂級奢侈品牌愛馬仕（Hermès）也難以倖免。愛馬仕最新公布的第三季業績顯示，包含中國市場在內的亞太地區收入未能實現增長，表現遜於市場預期。與此同時，中國年輕一代消費者逐漸從追逐國際名牌轉向講求性價比，帶動二手奢侈品市場逆勢增長，令LV、愛馬仕等西方傳統奢侈品牌面臨更大經營壓力。

新加坡《聯合早報》10月23日引述彭博社報道，愛馬仕10月22日公布，按固定匯率計算，2026年第三季除日本以外的亞太地區收入持平，低於分析師原先預期的1.55%增幅。該地區是愛馬仕最大的市場，對集團總收入的貢獻約為42%。

愛馬仕第三季度整體銷售額增長4.3%，同樣低於市場預期。美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師葛辛尼（James Grzinic）在報告中指出，這份財報可能會讓該公司今天備受煎熬。報道指出，財報公布後，愛馬仕股價在巴黎早盤一度下跌9%，今年以來累計跌幅約40%，可能創下該公司1993年上市以來最差年度表現。

購買奢侈品在部分中國人看來是展現經濟實力的重要標誌。（VCG）

愛馬仕首席財務官哈爾古埃（Eric du Halgouet）在電話會議上向記者表示，中國宏觀經濟環境不佳，除了房地產及金融市場持續面臨困境，當局近期對境外財富徵稅，也影響了最富裕的客戶群體。

事實上，中國消費者過去一直是西方奢侈品牌的重要客源，消費額約佔全球奢侈品支出的三分之一，為路威酩軒集團（LVMH）、愛馬仕等企業帶來數十億美元收入。然而，隨著中國經濟在新冠疫情後復甦乏力，消費者收緊荷包，國際奢侈品牌也被迫調整經營策略。

法新社報道稱，LV過去兩年已關閉內地五家門店，源自法國的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）也於今年5月關閉北京旗艦店。全球戰略諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）的數據顯示，中國個人奢侈品市場2024年大幅萎縮19%，2025年再下跌3%至5%，反映中國奢侈品消費持續疲弱。

不過，與傳統奢侈品市場形成對比的是，中國二手奢侈品消費正快速升溫。數據顯示，中國二手奢侈品市場去年增長15%至20%，銷售額達384億元人民幣，預計到2030年，市場規模可能突破1000億元人民幣，而中國循環經濟企業轉轉集團旗下的二手循環倉店「超級轉轉」，正是這股消費趨勢的體現。

據《北京商報》報道，「超級轉轉」上海旗艦店於今年10月開始營業，推出5萬件二手箱包、首飾、腕錶、服飾及鞋帽等商品，瞄準中國持續擴大的二手奢侈品市場。法新社引述一名24歲的袁姓舞蹈老師說法稱，「以前大家會比誰花的錢更多，現在大家比的是誰買的東西更划算、花的錢更少」。另一名馬姓年輕顧客表示，「我覺得LV圖案已經過時了，它適合我母親那一代。但Z世代更願意購買時髦的韓國品牌」。

內地過去曾掀起「共享奢侈品」潮流，LV手袋月租低見32元人民幣。（視覺中國）

美國銀行中國消費研究主管羅辰指出，中國消費者正逐漸擺脫將奢侈品與社會地位掛鈎的觀念，轉而更加重視自我認同、獨特性、體驗感、品質、情緒價值及文化契合度。除了消費能力與偏好的變化，文化及法律摩擦也為西方奢侈品牌帶來挑戰。

例如，LV近期起訴中國茶飲品牌茉莉奶白商標侵權勝訴，卻引發中國輿論反彈。不少中國網民認為，四葉花卉圖案源於中國傳統紋樣，不應由國際品牌壟斷。羅辰認為，中國仍然是全球重要的奢侈品市場，但未來兩三年恐怕不會成為推動奢侈品產業增長的主要引擎，「因為富裕階層往往是最先受惠於經濟復蘇的群體之一」。

別讓中國消費故事失色中國正面臨改革開放以來最深刻的社會心理斷層通縮陰影下的內卷與痙攣：中國經濟的低預期迷局
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