中國奢侈品消費變天　愛馬仕業績遜預期、二手市場逆勢增長20%

中國消費者持續收緊開支，連法國頂級奢侈品牌愛馬仕（Hermès）也難以倖免。愛馬仕最新公布的第三季業績顯示，包含中國市場在內的亞太地區收入未能實現增長，表現遜於市場預期。與此同時，中國年輕一代消費者逐漸從追逐國際名牌轉向講求性價比，帶動二手奢侈品市場逆勢增長，令LV、愛馬仕等西方傳統奢侈品牌面臨更大經營壓力。



新加坡《聯合早報》10月23日引述彭博社報道，愛馬仕10月22日公布，按固定匯率計算，2026年第三季除日本以外的亞太地區收入持平，低於分析師原先預期的1.55%增幅。該地區是愛馬仕最大的市場，對集團總收入的貢獻約為42%。

愛馬仕第三季度整體銷售額增長4.3%，同樣低於市場預期。美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師葛辛尼（James Grzinic）在報告中指出，這份財報可能會讓該公司今天備受煎熬。報道指出，財報公布後，愛馬仕股價在巴黎早盤一度下跌9%，今年以來累計跌幅約40%，可能創下該公司1993年上市以來最差年度表現。

購買奢侈品在部分中國人看來是展現經濟實力的重要標誌。（VCG）

愛馬仕首席財務官哈爾古埃（Eric du Halgouet）在電話會議上向記者表示，中國宏觀經濟環境不佳，除了房地產及金融市場持續面臨困境，當局近期對境外財富徵稅，也影響了最富裕的客戶群體。

事實上，中國消費者過去一直是西方奢侈品牌的重要客源，消費額約佔全球奢侈品支出的三分之一，為路威酩軒集團（LVMH）、愛馬仕等企業帶來數十億美元收入。然而，隨著中國經濟在新冠疫情後復甦乏力，消費者收緊荷包，國際奢侈品牌也被迫調整經營策略。

法新社報道稱，LV過去兩年已關閉內地五家門店，源自法國的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）也於今年5月關閉北京旗艦店。全球戰略諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）的數據顯示，中國個人奢侈品市場2024年大幅萎縮19%，2025年再下跌3%至5%，反映中國奢侈品消費持續疲弱。

不過，與傳統奢侈品市場形成對比的是，中國二手奢侈品消費正快速升溫。數據顯示，中國二手奢侈品市場去年增長15%至20%，銷售額達384億元人民幣，預計到2030年，市場規模可能突破1000億元人民幣，而中國循環經濟企業轉轉集團旗下的二手循環倉店「超級轉轉」，正是這股消費趨勢的體現。

據《北京商報》報道，「超級轉轉」上海旗艦店於今年10月開始營業，推出5萬件二手箱包、首飾、腕錶、服飾及鞋帽等商品，瞄準中國持續擴大的二手奢侈品市場。法新社引述一名24歲的袁姓舞蹈老師說法稱，「以前大家會比誰花的錢更多，現在大家比的是誰買的東西更划算、花的錢更少」。另一名馬姓年輕顧客表示，「我覺得LV圖案已經過時了，它適合我母親那一代。但Z世代更願意購買時髦的韓國品牌」。

內地過去曾掀起「共享奢侈品」潮流，LV手袋月租低見32元人民幣。（視覺中國）

美國銀行中國消費研究主管羅辰指出，中國消費者正逐漸擺脫將奢侈品與社會地位掛鈎的觀念，轉而更加重視自我認同、獨特性、體驗感、品質、情緒價值及文化契合度。除了消費能力與偏好的變化，文化及法律摩擦也為西方奢侈品牌帶來挑戰。

例如，LV近期起訴中國茶飲品牌茉莉奶白商標侵權勝訴，卻引發中國輿論反彈。不少中國網民認為，四葉花卉圖案源於中國傳統紋樣，不應由國際品牌壟斷。羅辰認為，中國仍然是全球重要的奢侈品市場，但未來兩三年恐怕不會成為推動奢侈品產業增長的主要引擎，「因為富裕階層往往是最先受惠於經濟復蘇的群體之一」。