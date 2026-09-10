中國正面臨改革開放以來最深刻的社會心理斷層

當外界的目光依然聚焦於中南海的政策工具箱、房地產債務的消長以及高科技產業的投融資數據時，一場更為深刻且難以用傳統行政指標衡量的社會演變，正在中國的市井角落默默展開。



「中國當前最嚴重的當然是經濟問題，但經濟問題正在轉化為深刻的社會問題。」這一觀點在境外觀察家與本土民間輿論中引發了不少共鳴。儘管中國社會依然維持着有序與穩定，安保與治理網絡極其高效，任何形式的集體行動或組織化抗議都被迅速壓制在萌芽狀態。然而，社會穩定與民眾心態穩定已在岔路口走向分野。

在許多農村地區，每月百餘元的基本養老金難以應對日漸增加的醫療與生活開支。底層社保緩衝墊的脆弱，疊加中產階級資產價格的持續下行，正倒逼全社會轉向防禦性儲蓄。（網上圖片）

行政與維穩力量可以強行平息公開的傾訴與抱怨，卻無法靠行政命令消除人們對未來的悲觀預期。當越來越多的中產階級與普通民眾選擇少消費、少投資、收縮生活圈層，甚至主動降低個人在體制與市場中的風險暴露時，這種去中心化的「消極防禦」心態，最終將以一種不可逆的方式反蝕中國的經濟動能與治理秩序。這只是時間問題。

究竟該如何理性、辯證地剖析這種社會心理？這種隱蔽的風險對北京提出了怎樣前所未有的制度性挑戰？

邏輯的演進與辯證的現實

這一觀點的核心有效性在於：它精準指出了硬性管控與心理重塑之間的功能錯配。維穩體制可以管控行為，卻無法強迫購買意願。當家庭與企業普遍轉向「資產負債表防禦」模式，微觀上的自保理性便交織成了宏觀上的流動性陷阱與通縮壓力。對於過往極度依賴稅收與土地出讓金維持日常運轉的地方政府而言，經濟活力的喪失意味着財政危機的加劇。

然而，如果簡單地將這一趨勢推演為社會的必然失序，也同樣低估了中國的系統彈性與社會適應力。

一方面，中國政府仍保有相當體量的中央財政槓桿空間以及極強的戰略資源動能。自上而下向新興產業（如新能源、人工智能、高端製造）不斷注入資本，能在一定程度上延緩並對沖傳統認知的周期性衰退。

另一方面，民眾的悲觀心理並非一成不變，其社會韌性超乎西方傳統的想象。適度的「防禦型生活」既是一種消極抵抗，客觀上也成為普通家庭撫平經濟衝擊的自我緩衝機制。一旦宏觀政策帶來切實的紅利或就業改善，預期可能在短期內就能迎來階段性修復。

真正的風險在於：這是一個極度深刻的風險預警模型。它在提醒政策制定者，最可怕的危機往往不來自於看得見的集體行動，而來自於看不到的微觀行為轉折——當千千萬萬個個體決定不再配合增長的齒輪時，事後的「維穩成本」將變得不可承受。未來治理成效的成敗，徹底取決於能否將工作重心從「事後維穩」強行轉向「重建信任」。

縮水的財富與斷裂的心理安全感

面對當前的發展階段，中國正面臨着兩個最為棘手的結構性陣痛點。

首先是底層社會保障的薄弱，即脆弱的「緩衝墊」。在經濟繁榮期，高增長掩蓋了社會保障體系的深層缺口。然而，在經濟下行階段中，農村及基層人口的養老與醫療短板迅速暴露。

目前，中國城鄉居民基礎養老金全國最低標準每月僅為百餘元人民幣，這與城市浩大的基礎設施建設資產形成鮮明對比；而在醫療領域，儘管基本醫保覆蓋率達95%以上，但城鄉居民醫保籌資中個人繳費連年上漲（如2026年度個人繳費達每人每年400元），重病統籌與報銷比例在面對重大變故時依然讓普通家庭不堪重負。

對於「上有老、下有小」的社會中堅力量而言，房地產等資產價格的持續走低帶來了直接的負財富效應，疊加醫療與養老兜底機制的不足，直接迫使民眾將絕大部分可支配收入轉化為防禦性儲蓄。如果不主動填補這一缺口，「低慾望」就絕非一時的流行詞，而將成為一種被迫的生存常態。

其次是全社會首次面對持續性經濟下行的心理與經驗缺失，即失落的預期。自20世紀80年代改革開放以來，中國創造了連續四十年無中斷高速增長的奇蹟。這導致70後至00後幾代人形成了「明天一定會更好」的線性思維慣性。

西方民眾在過去兩個世紀中經歷了多次周期性蕭條與資產暴跌，建立了相對成熟的周期生存策略；而當下的中國社會，則是現代商品經濟建立以來第一次切身體驗資產貶值、負債依然高企的痛苦。

這種預期落差所引發的心理收縮，甚至比GDP數據的放緩更為劇烈。

全球最大電動車電池公司寧德時代已經獲得全球最多的市場份額。北京正憑藉舉國體制將龐大資源強行注入高端製造與新賽道；但這種資本密集型轉型在吸收龐大青年就業和提振本土消費方面，依然面臨着結構性的脱節。（資料圖片）

主動轉型的宏大敘事與微觀市場的陣痛

從人類歷史以及大國轉型的規律來看，任何經濟體都會在峰值與谷底之間來回波動（呈現「W型」或「U型」等演變）。對於北京而言，這場調整即便被定義為自上而下的「主動轉型」與「高質量發展必經的陣痛」，其成敗同樣取決於微觀主體的配合。

如果官方只強調宏觀戰略的正確性，而忽視了微觀家庭與企業在轉型期承受的真實壓力，「主動轉型」的成本就可能被無限放大。治理層需要向社會提供更清晰、可預期的制度保障，坦誠面對轉型期的陣痛，從而讓市場在自我休養生息中完成真正的風險出清。

在這一點上，西方以往的經驗需要了解，但絕不是簡單照搬。因為歷史、時代、民族與國家的實際情況完全不同了，必須建立符合中國本土邏輯的應對方案。

中國最核心的優勢在於「集中力量辦大事」的舉國體制，其在轉換經濟賽道、突破卡脖子技術、佈局未來產業上的執行力是西方分散式市場難以匹敵的。然而，真正的體制優勢不應僅僅體現在「集中力量辦大產業」上，更應該體現在對系統性危機的預案建立與兜底能力上——這是當前中共治理體系中絕不能留有的空白。

如果將集中體制的能量全部傾注於供給側的產業升級，而忽略了需求側與民生底座，極易陷入「高端產業異軍突起，而普通人就業無門、消費萎縮」的結構性脱節。

自上而下的治理能否從「事後維穩」強行轉向「重建信任」，將決定中國經濟能否真正跨越周期的波谷。（Getty）

轉移支付的決心與制度重塑的考驗

要走出所謂的「W型」等波谷，擺脱消極防禦導致的死循環，北京需要展示出更為宏大的危機管理智慧。

中央財政不能忽略在合理的槓桿空間內，加快對農村養老金等底層社保的轉移支付力度，大幅提升大病保險的籌資層級，早日實現真正的全國統籌。將一部分用於硬基建和重複產業補貼的資金，精準轉化為民生領域的「軟基建」，以此釋放社會被鎖死的消費潛能。

與此同時，必須給微觀主體讓渡確定性。從強調行政管控轉向確立清晰的制度預期，保護私有產權，尊重市場內生的自我糾偏機制，給民營企業與千家萬戶留出休養生息的彈性空間。

中國社會當下的靜默，不是安分，而是一種無聲的觀望。當治理的邏輯從防範與壓制，真正轉向涵養民力與重建信任，中國經濟才能在周期的磨礪中找到通往下一輪真實繁榮的破局之路。