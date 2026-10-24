國務院副秘書長王志軍任湖南省委書記　70後郭寧寧諸葛宇傑履新

中國近日人事密集調整，有兩名「70後」官員履新重要職位，除了河南、福建、青海三省的人事調動外，原國務院副秘書長王志軍則出任湖南省委書記。



國務院副秘書長王志軍獲任中共湖南省委書記。（國新網）

據《湖南日報》報道，中共中央決定：王志軍同志任湖南省委委員、常委、書記。現年61歲的王志軍是內蒙古呼和浩特人、中共二十屆中央委員，擁有經濟學碩士學位。他曾先後擔任中國國家發展改革委國民經濟綜合司處長，國家能源領導小組辦公室綜合組副巡視員，中央財經領導小組辦公室經濟一局副局長、巡視員、經濟五局局長，中央財經委員會辦公室經濟一局局長等職。

2019年1月起，王志軍出任中國工業和信息化部黨組成員、副部長，2022年4月調任黑龍江省委副書記。2023年，王志軍擔任中國國務院副秘書長，直至此番履新。

福建省迎來「70後」女幹部：郭寧寧出任省政府黨組書記

據《福建日報》報導，10月23日，福建省委副書記郭寧寧以省政府黨組書記的身分主持了省政府黨組會議。

2021年10月，郭寧寧晉升福建省委常委，成為中國首名「70後」女性省委常委。此後，她歷任福建省政府常務副省長、黨組副書記，並於2024年4月起兼任福建省委金融工委書記，直至2024年5月履新中共福州市委書記。

據《福建日報》報導，10月23日，福建省委副書記郭寧寧以省政府黨組書記的身分主持省政府黨組會議。（國新網）

郭寧寧出生於1970年7月，瀋陽人，清華大學經濟管理學院1987級本科、1992級碩士、1997級博士生。她曾長期在金融系統工作，歷任中國銀行信貸管理部風險管理處副處長，風險管理部統一授信管理處副處長、處長、政策制度管理處處長，風險管理部副總經理，江蘇省分行副行長，金融市場總部風險總監等職。

2011年起，郭寧寧先後任中國銀行金融市場總部總經理，香港交易中心總經理、香港分行行長，2014年6月任中國銀行新加坡分行行長。2016年4月，郭寧寧出任中國農業銀行副行長，成為農業銀行成立以來的首位女性副行長。

2018年10月，郭寧寧調任福建省政府黨組成員，2018年11月在省十三屆人大七次會議上當選為福建省副省長。當時她是全國最年輕女性省部級領導。

70後諸葛宇傑出任青海省委副書記、省政府黨組書記

據青海廣播電視台報導，10月23日，青海省委副書記、省政府黨組書記諸葛宇傑出席了青海省黃河流域生態保護和高質量發展座談會。

10月23日，青海省委副書記、省政府黨組書記諸葛宇傑出席了青海省黃河流域生態保護和高質量發展座談會。

公開資料顯示，1971年5月出生的諸葛宇傑是上海人，2023年調任湖北前仕途一直在上海。他早年在國企工作，曾任上海港務工程公司經理、黨委書記，上海港口設計研究院院長，洋山同盛港口建設有限公司總經理，上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、黨委副書記等職。

2013年至2016年間，諸葛宇傑在上海楊浦區先後擔任區委副書記、區長、區委書記。他於2016年7月升任上海市委副秘書長，隔年任上海市委秘書長，2017年5月躋身上海市委常委。

2022年3月新冠疫情期間，諸葛宇傑履新上海市委副書記，同年5月兼任市委政法委書記。2023年兩會前夕，諸葛宇傑調離上海，轉任湖北省委副書記，至此番履新。

河南省委選出新一屆領導班子 周祖翼當選省委書記

河南省第十二屆委員會第一次全體會議10月23日選舉周祖翼為省委書記，王陸進、張巍為省委副書記。四名新晉河南省委常委，則包括副省長、省公安廳廳長鄭海洋，省軍區政委張路剛，許昌市委書記楊小菁，三門峽市委書記徐相鋒。

公開簡歷顯示，周祖翼今年61歲，浙江天台人，是中共二十屆中央委員。

公開簡歷顯示，周祖翼今年61歲，浙江天台人，是中共二十屆中央委員。他早年長期在上海任職，曾任同濟大學黨委書記，中央組織部部務委員兼幹部二局局長，中央組織部副部長，中央機構編制委員會辦公室主任，人力資源和社會保障部黨組書記、部長等職，2022年11月任福建省委書記。今年9月調任河南省委書記，是他擔任的第四個正省部級職務。