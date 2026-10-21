美國國務院：特朗普第二任期已吊銷逾30萬份簽證　速度遠超歷屆

美國國務院說，特朗普政府第二任期以來已吊銷超過30萬份美國簽證。



路透社報道，美國國務院8月10日發佈的最新資料曾顯示，自特朗普於2025年1月開啟第二任期以來，政府已吊銷超過17.5萬份簽證。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott ）星期二（10月20日）在X上公佈最新資料時說，特朗普政府「以歷史上任何一屆政府都無法比擬的速度，吊銷了更多簽證」。

皮戈特說，政府對持簽證在美國逗留期間違法、實施欺詐或危害美國國家安全的外國人「採取零容忍態度」。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）10月8日表示：「我們對被發現破壞我們國家安全的任何員工持零容忍政策。」(Department of State)

人權宣導者尤其譴責政府吊銷參與親巴勒斯坦示威活動的外國人的簽證。此外，一些外國人因在社交媒體上評論保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）遭槍殺一事，也被吊銷簽證。

除了遣返外國示威者，特朗普政府還加強了對移民和簽證申請者的社交媒體審查。

人權宣導者說，政府以國家安全為由打壓批評者，並利用個別欺詐案件作為證據，擴大對特定移民群體的打擊，例如明尼蘇達州的索馬里裔美國人社區。

特朗普在2024年競選總統時承諾遏制非法移民，同時也提高了合法移民的門檻，例如對某些工作簽證徵收高額費用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

