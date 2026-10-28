國務院原副總理劉延東病逝　享年81歲　曾多次訪港被稱為劉旋風

《新華社》消息，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，中國共產黨統一戰線工作和我國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的傑出領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆中央政治局委員，中國人民政治協商會議第十屆全國委員會副主席，原國務委員，國務院原副總理劉延東同志，因病於2026年10月28日14時53分在北京逝世，享年81歲。



2016年10月20日，2016世界機器人大會開幕式在北京舉行，時任國務院副總理劉延東出席並致辭。（新華社）

劉延東。（新華網）

劉延東出生於1945年11月，江蘇南通人，1970年3月參加工作，1964年7月加入中國共產黨，吉林大學行政學院政治學理論專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位。

據內媒報道，劉延東的父親劉瑞龍是1927年就加入中共的「老革命」，中國工農紅軍第十四軍的創建人之一，新中國成立前，曾擔任蘇皖邊區政府第一副主席。新中國成立後，劉瑞龍曾擔任農業部常務副部長、黨組副書記，第五屆全國政協常務委員，第六屆全國人大常務委員，是中國「三農」戰線的卓越領導人。劉瑞龍與夫人江彤育有4個子女，劉延東為次女。

2013年，劉延東當選國務院副總理。她是繼吳儀之後新中國的第4位女副總理，還是第一位兩屆女政治局委員、中央統戰部第一位女部長、全國青聯第一位女主席。

2010年6月3日，劉延東到貴州省貴陽市花溪幼兒園考察。（新華社）

劉延東。（人民網）

2017年9月26日，時任國務院副總理劉延東在紐約哥倫比亞大學出席中美大學校長與智庫論壇並發表主旨演講。（新華社）

曾多次訪港 被稱為劉旋風

據《華商報》報道，2004年5月，劉延東首次以全國政協副主席、統戰部長的身份赴港訪問。其間，劉延東出席了三十場左右的各種活動，日程從早餐時間到深夜幾乎排滿，被港報詼諧地稱之為「劉旋風」。儘管連隨行的工作人員和記者都有些吃不消，劉延東始終神采奕奕面帶微笑，使人不得不佩服其過人精力和精神狀態。

2009年12月，劉延東5日抵達香港出席第五屆東亞運動會開幕式，宣布第五屆東亞運動會開幕。開幕式前，劉延東分別會見了時任香港特區行政長官曾蔭權及前來出席開幕式的香港特區政府主要官員和時任國際奧委會主席羅格夫婦。

2012年，時任國家主席胡錦濤率團訪問香港，劉延東隨同訪港。

劉延東在開幕式上宣布第五屆東亞運動會開幕。（新華社）